Magyar kutatók is „legóznak” a hatékony koronavírus-gyógyszerek kifejlesztéséért

Egyre gyakoribb, hogy egy családi fotón nem a nagymama, hanem az unoka szemüveges. A látás világnapját 2000 óta október második csütörtökjén tartják.

Ami megvan, aminek az elvesztésének fenyegető voltát nem érezzük, azt hajlamosak vagyunk természetesnek tekinteni. Különösen igaz ez az érzékelésünkre, a látásunkra vagy a hallásunkra, amit a legtermészetesebb dolgok közé sorolunk egészen addig, amíg minden rendben van velük. A statisztikák szerint Magyarországon évente minimum több száz, egyes becslések szerint azonban akár 6000 alkalommal következik be látásvesztés vagy súlyos látásromlás – olvasható a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) közleményében

Több krónikus betegség előbb-utóbb a látást is befolyásolja. Legismertebb ezek közül a cukorbetegség (diabetes), amely akár teljes vakságot is okozhat. Az érrendszer károsodása, a keringés megbetegedései is súlyos látássérültséghez vezethetnek, ahogy a dohányzás és a nagymértékű alkoholfogyasztás is. Számos szembetegség következménye is lehet súlyos látásvesztés vagy teljes vakság. Bár ezek többsége idős korban jelentkezik, fiatalként is érdemes odafigyelni szemünk egészségére.

"Ha pedig már nem javítható a látás, akkor sem csupán a beletörődés a megoldás. A látássérült emberek mindennapjait számos szolgáltatás, korszerű technológia és praktikus megoldás könnyíti meg. Az informatika kinyitja a világot, sokszor pótolva az elvesztett vizualitást" – írták. Hozzátették, az MVGYOSZ online hangoskönyvtára a látássérült emberek számára is hozzáférhetővé teszi az olvasás élményét, a Távszem szolgáltatás pedig a fizikai távolságokat áthidalva nyújt segítséget bárhol, bármikor. A BlindShell magyarul beszélő, nyomógombos okostelefon azok számára is kényelmes megoldást jelent az infokommunikációs technológiák előnyeinek kiaknázására, akik koruknál vagy mozgáskoordinációs problémáiknál fogva idegenkednek az érintőképernyős eszközöktől. A segédeszközboltban speciális felszerelésekhez lehet hozzájutni, amelyek használatát az MVGYOSZ megyei és regionális tagegyesületeinél, illetve a látássérült személyek elemi rehabilitációját biztosító szervezeteknél ingyenesen lehet elsajátítani – olvasható a közleményben.

A látás világnapja (World Sight Day), amelyet 2000 óta október második csütörtökjén tartanak, és az egész októberben, sőt, mint megírtuk , a koronavírus-járvány miatt idén év végéig tartó látás hónapja kampány ingyenes szemészeti szűrővizsgálatokon való részvételre ad lehetőséget, ami a tüneteket még nem okozó, korai stádiumban lévő szembetegségek felismerésében segíthet. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet, hogy a vakság 80 százaléka megelőzhető, illetve gyógyítható, és hogy a kormányok és különböző szervezetek fordítsanak nagyobb figyelmet a megelőzésre.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Vakságmegelőző Ügynökség (International Agency for the Prevention of Blindness, IAPB) globális kezdeményezést indított az elkerülhető vakság megelőzésére, amihez számos ország - a Magyar Szemorvostársaság 2001-ben - csatlakozott. Az idei világnap szlogenje: Remény a Láthatáron (Hope in Sight).

2020-ban világszerte

legalább 2,2 milliárd embernek van látásromlása. Ezek közül legalább 1 milliárd esetében ez megelőzhető lett volna.

2,6 milliárd ember rövidlátó, ebből 312 millió 19 év alatti gyermek.

emberek milliói élnek olyan szemproblémákkal, amelyek növelik a látásvesztés kockázatát.

196 millió ember él életkorral összefüggő makuladegenerációval.

146 millió ember él cukorbeteg retinopatiával.

76 millió ember él zöldhályoggal (glaukómával).

2,5 millió ember él trachoma fertőzés miatti szemfelszín hegesedéssel.

277 millió ember él magas fokú rövidlátással.

Napjainkban ugyan még a szürkehályog a látásvesztés fő oka, de alig húsz év múlva a cukorbetegek közül kerül majd ki a legtöbb vak ember. Világszerte drámaian nő ugyanis a diabéteszesek száma, hazánkban már most is nagyjából nyolcszázezer-egymillió diagnosztizált és ugyanennyi fel nem ismert cukorbeteg él, a vak vagy súlyos látássérült cukorbetegek száma pedig meghaladja a 32 ezret.

Egyre gyorsabban terjed a rövidlátás

Napjaink egyik leggyakoribb és egyben az egyik leggyorsabban terjedő szemészeti problémája a rövidlátás (myopia), ami súlyos formájában látásromláshoz, vaksághoz vezethet – figyelmeztetett a Magyar Szemorvostársaság és a Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért.

2017-ben a Földön élő emberek 23 százaléka volt rövidlátó, de a jelenlegi növekedési tendenciák alapján 2050-re az előfordulás már 50 százalékra növekedhet. A Távol-Keleten jelenleg a fiatalok 90-95 százaléka rövidlátó, és ezen belül a látásvesztéssel fenyegető nagyfokú rövidlátóság előfordulása is 1-2 százalékról 20-ra nőtt.



Ezek a tendenciák már Európában is megfigyelhetők, a „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja” keretében a 2014-2019 között vizsgált több mint 80 ezer személy 51 százaléka volt rövidlátó. Az adatok szerint a fiatalabb korosztályokban (23-40 évesek között) a rövidlátóság 3,3-szor gyakoribb, mint a 60 évesnél idősebbek között. Ez azt jelenti, hogy

nemsokára a családi fényképen jellemzően már nem a nagymama, hanem az unoka lesz szemüveges.

Megelőzhető

A rövidlátás kialakulása megelőzhető, illetve a betegség romlása is lassítható. Ehhez a szakemberek több szabadidős programot ajánlanak, mert ha túl sokat vagyunk zárt térben, a szemnek nincs lehetősége „messzire tekinteni” és természetes fényben lennie. Érdemes csökkenteni a monitor, tablet, telefon előtt töltött időt, a jelenleg érvényes szakmai ajánlás alapján 30 percenként meg kell szakítani a közelre nézést.

A Magyar Szemorvostársaság és a Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért egész napos szűrővizsgálatot szervez Kecskeméten.