Biodóm: 2024-re ígérik a nyitást, a főváros feljelentést tesz az eddig elköltött milliárdok miatt

Több mint 20 ezer ember van karanténban idehaza, 34 ezer fölé ugrott a fertőzöttek száma – hangzott el az Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatóján.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az Operatív Törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, hogy maszkviselés szabályainak megszegése miatt 42 esetben intézkedtek a rendőrök az elmúlt 24 órában, tegnap pedig nyolc esetben tettek feljelentést a zenés-táncos rendezvények szabályainak megsértése miatt.



Jelenleg 20 217 ember van hatósági karanténban az országban. A rendőrség 27 feljelentést tett a karantén szabályok megszegése miatt. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 932 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 34 046-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 21 beteg, így az elhunytak száma 898-ra emelkedett. Azt mondta, hogy többen vannak azok, akik tünetmenetesen tartózkodnak otthonukban, mint akik súlyos tüneteket mutatnak. 9187-en már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma pedig 23 961. Kórházban 804 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen.

37 éves volt a legfiatalabb áldozat

Elmondása szerint az elhunytak megbetegedései megmutatják a Magyarországon jellemző betegségeket: ezek a szív-és érrendszeri, illetve anyagcsere problémákat jelentik. A legfiatalabb áldozat 37 éves volt, a legidősebb 93. Kijelentette, hogy a második hullámnak még mindig a felemelkedő szakaszában vagyunk. Egy nagyon dinamikus változásnak vagyunk tanúi, több országban is hirtelen kapacitáshiány lépett fel, ezért Müller Cecília elmondta, hogy adatszolgáltatásra kérték fel a kórházakat, hogy a szükséges lépésekhez friss adatokkal rendelkezzenek. Azt mondta, hogy minden lehetséges forgatókönyvre fel kell készülni, és fel is vagyunk készülve, tervszerűen zajlik a védekezés. Növelték az intenzív ágyak és lélegeztetőgépek számát, az egészségügy személyzetet pedig annak megfelelően rendelik ki, amennyi szükséges. Lépcsőzetesen nyitják meg az ellátóhelyeket, amelyeknek egy része teljes kapacitással működik. Amint elérik az intézmények a kapacitásuk 80 százalékát, újabbakat vonnak be az ellátásba.



Az az elv, hogy a lehető legkevesebb kórházba koncentrálják a koronavírusos betegek ellátását azért, hogy korlátozhassák a fertőzés terjedését, és az egészségügyi dolgozók kapacitását maximálisan fel tudják használni.

Elmondta, hogy a cél az, hogy a tervezett egészségügyi ellátásokat továbbra is el tudják végezni a kórházakban. A szennyvíz-vizsgálatokról közölte, hogy most stagnálnak a vírus örökítő anyagai a szennyvízben, ezért talán nem kell nagyobb ugrástól tartani a fertőzések számát tekintve. Kifejtette, hogy tavasz óta számos új lehetőség van a tesztelésben is, és most már olyan gyorstesztek is vannak , amelyek sokkal gyorsabban adnak eredményt, mint a korábbiak, akár 15 percen belül. A Nemzeti Népegészségügyi Központ összehasonlító klinikai vizsgálaton teszteli ezeket az újabb eljárásokat. Jelenleg zajlik az engedélyeztetési eljárás ahhoz, hogy a PCR-tesztek kapacitását tudják növelni. Reagált arra, hogy egy koronavírussal fertőzött 39 éves tanár meghalt , akit nem tüntettek fel a kormányzati tájékoztató oldalon. Müller Cecília erről azt monda, hogy a kórházi zárójelentést minden fertőzött esetében megkapják, és miután feldolgozzák, feltüntetik a halál tényét a koronavirus.gov.hu oldalán is.

Az Operatív Törzs jelenleg 30 óvodában és 6 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 121 osztálynál és 6 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt. Müller Cecília megjegyezte, hogy a gyógyult gyermek nem fertőz, mehet iskolába. Felhívta a figyelmet, hogy a pandémiát most lelkileg is el kell viselnünk, és kérte, hogy szeretettel fogadják vissza a közösségbe a gyógyult gyerekeket, kiközösítés nélkül. Müller Cecília újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az oltások kiszállítása megkezdődött, és október 20-án a háziorvosok praxisában lesz az oltóanyag. Kétfélét adnak majd ki. Fél éves kor alatt nem ajánlott a babáknak adni, de lesz majd 4 ezer adag oltóanyag a 6 és 35 hónap közötti babáknak, és olyan, amelyet 12 éves korig, illetve a felnőtteknek lehet adni. Kérte, hogy feltétlenül oltassák be magukat a krónikus megbetegedésben szenvedők, az egészségügyi dolgozók, illetve a szociális intézmények dolgozói és lakói. Hozzátette, hogy mindenki, aki szeretne élni a lehetőséggel, ingyenesen hozzájuthat. Közölte, hogy ha egy fertőzött tünetmentes, akkor a 8. napon lehet azzal számolni, hogy már nem fertőzőképes. Arra a kérdésre, hogy mi volt a legszigorúbb szankció, amit a rendőrség alkalmazott, Gál Kristóf azt válaszolta, hogy a rendőrök a legtöbbször csak figyelmeztetik a járványügyi szabályok megsértőit.