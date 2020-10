Lakott területen tépett több mint százhússzal a várdombi ámokfutó autós (videó)

A kislány teherbe esett és megszülte gyermekét.

Fizikailag és lelkileg bántalmazta gyermekeit, 13 éves lányával pedig annak akarata ellenére közösült az a férfi, aki ellen most emeltek vádat – számolt be róla az ügyészség . A vádirat szerint 2018. óta a férfi egyedül nevelte egy szabolcsi faluban hat kiskorú gyermekét, mert a gyerekek anyja elhagyta őt egy új kapcsolat miatt. Apjuk a gyermekeket rendszeresen verte, lelkileg is bántalmazta, elhanyagolta, így mindegyikük értelmi, érzelmi, erkölcsi és testi fejlődését súlyosan veszélyeztette. 2019 nyarán a férfi megerőszakolta az akkor még 13 éves lányát.