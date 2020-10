1973-as szintre esett vissza az utasforgalom Ferihegyen

Már csak 5 milliárd hiányzik a Pannon Park befejezéséhez.

Büntetőfeljelentést tesz a fővárosi önkormányzat a Biodóm-projekt megkezdésére vonatkozó döntésekkel, a korábbi ellenőrzés hiányosságai, illetve a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) korábbi gazdálkodásának szabálytalanságai miatt – jelentett be ma Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes. A feljelentéstől függetlenül a beruházást a fővárosi vizsgáló bizottság is górcső alá veszi, amelynek a politikai és vezetői felelősséget is tisztáznia kell. A Fővárosi Közgyűlés februárban döntött arról, hogy részletes jelentést kér a Pannon Park projektről, különös tekintettel az elszálló költségekre és a befejezési alternatívákra. A feladattal saját cégét, az Enviroduna Kft-t bízta meg. A vizsgálat elkészült, az összefoglalót nyilvánosságra hozzák – mondta el Karácsony Gergely főpolgármester, majd hozzátette: a Jó hír az, hogy a beruházás 10 milliárd forinttal kevesebből is befejezhető a korábban becsültnél. A városvezetés a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 15-i ülésén tárja a kormány képviselői elé a befejezés alternatíváit azt remélve, hogy a kormány hajlandó további támogatást nyújtani a befejezéshez. A jelenlegi városvezetést kényszerpályára állították a Pannon Park projekttel kapcsolatban korábban hozott döntések – emelte ki Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes. A beruházás 12-16 milliárdról indult, de Persányi Miklós korábbi igazgató közlése szerint 65 milliárdnál állhatott volna meg a végén. A most bemutatott jelentés szerint nincs más út: a biodómot az eredeti céloknak megfelelően kell befejezni. Ha nem így tennének, akkor a fővárosnak vissza kellene fizetnie a 10 milliárd forintos támogatást. Az Európában is egyedülálló új budapesti látványosságot a jelenlegi tervek szerint 2024 márciusában adnák át. A 10 milliárdos költségcsökkentés azonban nem jelenti azt, hogy a biodóm fapados lesz, mert igyekeztek olyan projektelemeket lehúzni a kivitelezői listáról, amely nem befolyásolják döntő mértékben a látogatói élményt. Így például a korábban idesorolt hullámvasút-felújítást elhalasztják. A befejezéshez szükséges 16,5 milliárd forintból megvan 11 milliárd, hiszen a korábbi állami támogatásból megmaradt 5,4 milliárd forint és a biodómra költik a korábban a Hermina-garázsra biztosított 5,6 milliárdot is. A Market Zrt. egyébként szeptember végén átadta az épületet, jelenleg a hibalista szerinti javításokat végzik. Döntés született arról is, hogy a FÁNK-ot költségvetési intézményből 100 százalékos fővárosi tulajdonban maradó gazdasági társasággá alakítják a nagyobb átláthatóság és a hatékonyabb működés érdekében.