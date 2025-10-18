Még mindig épülnek Magyarországon közpénzből stadionok, sportakadémiák, jut támogatás Fidesz-közeli alapítványoknak, miközben nem jut pénz a egészségügy, az oktatás, szociális szféra, gyermekvédelem működési kiadásaira.
Volt olyan utas, aki megunta a várakozást, és tengerparti nyaralása helyett fogta magát és hazament. Állítólag a repülő hajtóművével akadtak gondok.
A tervek szerint a következő tíz évben több mint egymilliárd eurónyi beruházás valósul meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke mellett Guller Zoltán, a Magyar Turizmus Ügynökség álláshalmozó igazgatósági elnöke is kiemelt szerephez jutott.
A magyar állam 3,1 euróért 80 százalékos üzletrészt szerzett a repteret üzemeltető cégben, míg 20 százalék a francia társbefektető VINCI-é.
A Nagy Márton-féle Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerint a tulajdonosi struktúra változása közvetlenül nem fogja érinteni az ügyfeleket.
2023-ban még nem zárul le a Budapest Airport Zrt. megvásárlása.
Prioritások válság idején.
Légiutasonként ezer forintot közösen kellene beszednie a földi kiszolgálóknak és a légifuvarozóknak. Az érintettek tiltakoznak, a Budapest Airport a fővárosi kormányhivatalahoz fordult.
Már a jövő héten kiderülhet, milyen feltételekkel hajlandóak alkuba bocsátkozni.
Hardy Mihályt a budapesti repteret üzemeltető cég többségi tulajdonjogának állami megszerzése kapcsán keresték meg, csakhogy a szakember már két éve nem dolgozik ott.
A tizenhat éve 75 évre külföldi cégeknek privatizált Budapest Airportot az állam magyar befektetőkkel közösen venné kézbe.
Az Indotek vezette magyar konzorcium nem tett le a Budapest Airport megvásárlásról, a jelenlegi tulajdonosok ragaszkodnak a ferihegyi légikikötőhöz.
A reptér most először erősítette meg hivatalosan az infót.
Kicsivel több mint 88 ezer utas fordult meg szeptemberben a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, 94 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.
A társaság szerint szeptembertől már napi háromezret sem éri el az utasforgalom, csaknem ugyanannyi állás szűnik meg, mint tavasszal.
A gép Tamperéből tartott Bukarestbe, amikor meghibásodást észleltek a fedélzeten.
Jövő év nyarától üzemelhet teljes kapacitással a Ferihegyen épülő új szárny- tudta meg lapunk a Wizz Airtől.
Új terminál épül a Ferihegy 2-n, a jelenleg még üzemelő régi fapados utasváró mellett. Beszédes, hogy mindezt nem a Budapest Airport jelentette be.
Öt ember ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség a Budapest Airport Zrt. 2006-ban kiírt taxipályázatával összefüggésben elkövetett vesztegetés, valamint a cég sérelmére 2006 és 2010 között elkövetett, összesen félmilliárd forintos kárt okozó csalás miatt - közölte a főügyész pénteken.