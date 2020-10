Ötvenszázalékos béremelést kér az egészségügyi szakdolgozóknak a FESZ

Gréczy Zsolt személye és esetleges kinevezése okozott kisebb összezördülést Ferencvárosban.

Levette a napirendről Budapest IX. kerületének közgyűlése a helyi médiacég alapításáról szóló határozatot, miután a társaság felügyelőbizottságába kinevezendő tagok körül kisebb nézeteltérés támadt a városrészt vezető pártok között. A Demokratikus Koalíció és az MSZP ugyanis Gréczy Zsoltot szerette volna delegálni. Mint ismert, a DK parlamenti képviselője tavaly decemberben távozott posztjáról, miután erotikus tartalmú képek jelentek meg róla. Gréczy Zsoltot szexuális zaklatással is megvádolták, de a bíróság minden vádpont alól felmentette, a politikus ezután számos sajtópert nyert kormánypárti médiumokkal szemben. Baranyi Krisztina egy Facebook-bejegyzésben mégis azzal indokolta döntését, hogy „a kerület nem tud több politikai terhet cipelni”. „Ferencváros folyamatosan a Fidesz és a szélsőjobboldali média célkeresztjében van, az itteni elsöprő önkormányzati győzelem miatt állandó támadásoknak van kitéve. A várost vezető politikusoknak folyamatosan hazugságok és mocskolódások ellen kell védekeznie, miközben az elért eredményeink azt mutatják, hogy már egy év alatt is lehet tisztább, zöldebb, korrupciómentes Ferencvárost teremteni” – írta a polgármester. Baranyi Krisztina úgy fogalmazott: “nem szeretném elvitatni Gréczy Zsolt igazságát, és nem tisztem megítélni politikai rehabilitációjának indokoltságát. Amennyiben a DK úgy ítéli meg, hogy újra szükség van Gréczy Zsolt politikai munkájára, újra van helye a párt politikusai között, akkor a mellette való kiállást, visszatérését a magyar közéletbe annak a politikai közösségnek kell saját szervezetén, érdekkörein belül képviselnie, amelynek érdekeire hivatkozva meghozta azt a súlyos döntést, hogy visszavonul a politikától.” Az MSZP képviselője Torzsa Sándor a Népszavának azt mondta, a három tagú felügyelőbizottságba a helyi közgyűlés három frakciója egy-egy tagot delegált volna. Ferencvárosban a tavalyi önkormányzati választások után az ellenzékbe szorult Fidesz mellett egy Új Pólus és egy Demokraták nevű képviselő-testület alakult még, előbbi a Momentum, a Jobbik és az LMP szervezeteit tömöríti, utóbbi tagjai a DK és az MSZP. - Úgy állapodtunk meg, hogy a DK jelöl, mi pedig elfogadjuk, tartottuk magunkat a megállapodáshoz, mint ahogy egyébként a többi párt sem akart állást foglalni mások jelöltjeivel kapcsolatban. De Baranyi Krisztina azt szerette volna, hogy most ne döntsünk, ezért egyelőre lekerült a javaslat a napirendről – mondta lapunknak Torzsa Sándor, aki szerint a novemberi közgyűlésen várhatóan ismét visszatérnek az ügyre, „addig pedig sok víz lefolyik még a Dunán”. Baranyi Krisztina kifogásaival kapcsolatban az MSZP-s képviselő csak annyit mondott, „Nem szerencsés, hogy Baranyi Krisztina nyilvános térbe vitte ki a vitát”, meg lehetett volna tárgyalni ezt egymás között is. Kerestük az Új Pólus-frakció részéről Jancsó Andreát a Momentum képviselőjét is, de egyelőre nem értük utol.