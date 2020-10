Schumacher fia válthatja Giovinazzit

Sajtóhírek szerint az Alfa Romeo pénteken bejelenti jövő évi pilótafelállását. Ha hinni lehet a híreknek, a hétszeres világbajnok fia lesz Kimi Räikönnen csapattársa.

A németországi Nürburgringen az Eiffel Nagydíjjal folytatódik a Forma-1-es világbajnoki sorozat. A péntek délelőtti szabadedzésen első éles köreit teheti meg F1-es autóval Mick Schumacher. A hétszeres világbajnok legenda, Michael fia az Alfa Romeóban bizonyíthat. „Az F2-ből az F1-be való előre lépésem lesz életem eddigi legnagyobb lépése, főleg, ha a köridőket nézzük. A két sorozat között tíz másodpercnél is nagyobb a különbség. Ezen felül, sokkal intenzívebb a felkészülés” – nyilatkozta a 21 éves német, aki idén a Forma-2-ben két futamgyőzelmet szerzett és tízszer állt dobogón, 191 pontjával vezeti az összetett pontversenyt.

A hétvége nem csak a tesztlehetőség miatt lesz különleges Mick Schumacher számára, ugyanis sajtóhírek szerint pénteken bejelentik, hogy 2021-ben Antonio Giovinazzi helyett ő lesz a veterán Kimi Räikönnen csapattársa. Ennek a lehetőségét az is erősíti, hogy az olasz istálló egyik autójába hagyományosan a Ferrari-akadémia pilótái ülhetnek be. „Számomra magától értetődő, hogy Mick fogja kapni az ülést – jelentette ki Norbert Haug, a Mercedes korábbi sportigazgatója. – Nem azért, mert jár neki, hanem mert kiérdemelte. Korai még arról beszélni, hogy világbajnok lehet az F1-ben, de ha most kéne jósolnom, azt mondanám, hogy nagy jövő vár rá a sportban. Minden a megfelelő csapaton és a megfelelő technikán múlik” – tette hozzá. Nemcsak Schumacher, hanem Räikönnen számára is különleges lesz a hétvége, a finn pilóta a Nürburgringen dönti meg Rubens Barrichello rekordját azzal, hogy 323. F1-es futamán is rajthoz áll. Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája pedig bepótolhatja, amit Oroszországban elszalasztott, egy újabb sikerrel beállítaná Michael Schumacher 91 futamgyőzelmet számláló rekordját. A Nürburgringen is a Mercedes számít favoritnak, ugyanakkor meglehetősen zord időjárás vár a mezőnyre, mindez pedig módosíthatja az erőviszonyokat. Az előrejelzések szerint szinte biztosan vizes pályán lesznek kénytelenek körözni a versenyzők: pénteken a maximum hőmérséklet 13 Celsius-fok lehet, a hétvége hátralévő részében még hidegebb lesz.