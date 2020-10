Szijjártó: Nem került le a napirendről, az év vége felé lehet Orbán-Putyin csúcstalálkozó

Azonban a járvány miatt változhat a terv.

„Nem vettük le a napirendről a csúcstalálkozó lehetőségét, továbbra is azzal számolunk, hogy az esztendő vége felé sor kerülhet rá” – jelentette ki Szijjártó Péter az ATV azzal kapcsolatos kérdésére, hogy idén is lesz-e Orbán-Putyin csúcs. Azonban hangsúlyozta: a világjárvány, a magyar-orosz viszonyrendszeren kívüli esemény ezt módosíthatja. A külügyminiszter a portál tudósítása szerint közölte: tavaly október végén Budapesten volt a találkozó, ezért idén Oroszországban kell, hogy sor kerüljön a következő találkozóra. Azt mondta, amikor az év elején elkezdték tervezni az év külügyi naptárát, akkor volt egy megállapodás az oroszokkal, hogy az idei esztendő második felében, „de inkább a vége felé sort kerítünk a csúcstalálkozóra”. Oroszország is küzd is világjárvánnyal – mondta a külügyminiszter hozzátéve: ezért meglátják majd, hogy mikor kerül sor a csúcstalálkozóra.