Egy nap alatt több mint 12 ezer koronavírus-fertőzöttet találtak Oroszországban

A hírszerzés főnöke is volt az új trónörökös, aki szavatolhatja a stabilitást.

A koronavírus-járvány, az alacsony olajárak okozta gazdasági visszaesés, illetve a politikai feszültségek miatt Kuvait rövid távú kilátása kedvezőtlenek tűnik - feltehetően ezt tartotta szem előtt Navaz kuvaiti emír, amikor megnevezte potenciális utódját. Választása féltestvérére, Misál el-Ahmad al-Dzsábir Ász-Szabáh sejkre esett, aki a stabilitást és folytonosságot hivatott szavatolni. Az új trónörökös karrierje java részét a kuvaiti belügyminisztériumban töltötte, illetve 1967 és 1980 között a hírszerzést vezette. Az elmúlt hat évben a nemzeti gárda parancsnok-helyettese volt, így megfelelő tapasztalatot szerezhetett ahhoz, hogy a sokasodó problémák ellenére is biztosítsa a rendet az Öböl-menti miniállamban. A 83 éves Navaz emír a generációváltásból fakadó potenciális konfliktust és bizonytalanságot is elkerülte azzal, hogy a 80 éves Misál sejket jelölte ki utódjának. A térség Szaúd-Arábia példájával már kapott némi ízelítőt kapott abból, hogy milyen kockázatokat jelenthet, ha fiatalabb generációk kerülnek a hatalom közelébe. A 35 éves szaúdi trónörökös, Mohamed herceg nevéhez ugyanis számos meggondolatlan lépés fűződik, amelyek nemzetközi botrányt okoztak (ilyen volt például a Hasogdzsi-gyilkosság), vagy sikertelenségük miatt rontották a királyság presztízsét (mint a jemeni polgárháborúba történt beavatkozás). A kuvaiti trónörökös tegnap már le is tette esküjét, miután a parlament kétharmados többséggel megszavazta kinevezését. Ez azonban több volt egyszerű formalitásnál, hiszen a törvényhozás nem csupán díszletként funkcionál az Öböl-menti országban, hanem önálló és széles jogkörökkel rendelkezik, a képviselők az alkotmány szerint akár még az uralkodót is megfoszthatják a trónjától, ahogyan azt 2006-ban meg is tették a súlyos egészségi problémákkal küzdő Szaád emír esetében. Misál sejk egyik elsődleges feladata az lesz, hogy megtalálja a közös hangot a törvényhozókkal és meggyőzze őket a gazdaság életben tartásához szükséges intézkedéscsomag elfogadásáról. Mivel a jelenlegi ülésszak tegnap véget ért, ezért az egyezkedésre csak a november végi választásokat követően van lehetőség, az újonnan felálló parlamenttel. Sok múlik a szavazáson: az ellenzékben lévő liberálisok és iszlamisták esetleges megerősödése komoly változást hozhat. Az erőviszonyok átrendeződése esetén az sem kizárt, hogy a kuvaiti vezetés - a gazdaság megmentése érdekében - arra kényszerül, hogy alkut kössön a rendszer még demokratikusabbá tételét követelő ellenzékkel. Az mindenesetre biztos, hogy Navaz emír és Misál sejk figyelmét egy időre a belpolitika fogja lekötni, vagyis - ahogy várható volt - átmenetileg biztosan véget ér a múlt kedden elhunyt Szabáh emír által évtizedeken át képviselt kuvaiti békéltető diplomácia korszaka.