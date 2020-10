Bécs továbbra is vörös marad

A szociáldemokraták biztosan megnyerik a vasárnapi fővárosi választást. A kérdés csak az, folytatják-e a koalíciót a zöldekkel.

Bár Ausztriában a szociáldemokraták országosan nem állnak jól, Pamela Rendi-Wagner pártja népszerűségben meg sem közelíti a Sebastian Kurz kancellár által fémjelzett Osztrák Néppártot (ÖVP), a vasárnapi bécsi választáson az SPÖ nemhogy biztosan győz, várhatóan még javít is a 2015-ös eredményén, amikor 39,59 százalékot ért el. Ez pedig azt jelzi, hogy a választók elégedettek Michael Ludwig polgármesterrel és a szociáldemokraták és a zöldek alkotta fővárosi koalícióval. Ez pedig azt jelenti, hiába duplázza meg az ÖVP öt évvel ezelőtti eredményét, Bécs vörös marad. A választók el sem tudnák képzelni a főváros irányítását a baloldali párt nélkül. A linzi Market intézet felmérése szerint a megkérdezettek 46 százaléka látja úgy: az SPÖ-nek nagy szerepe volt abban, hogy Bécsnek kiváló a hírneve a világban. Arra a kérdésre, melyik párt gondoskodhat arról, hogy Bécs nyitott világváros legyen, a megkérdezettek 39 százaléka a zöldeket említette, 38 százalék a szociáldemokratákat. A Market ügynökség legutolsó felmérése szerint az SPÖ 42 százalékra számíthat, az ÖVP 21-re. 16 százalékot szerezhetnek a környezetvédők, vagyis mintegy öt százalékkal többet, mint 2015-ben. A nagy vesztes a jobboldali populista Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) lesz, amely az egykori pártelnök Heinz-Christian Strache hírhedt ibizai videója óta folyamatos válságban van. A pártnak a Market 9 százalékot jósol, ami húsz százalékos (!) visszaesés öt év alatt. Nagy pofon lenne az FPÖ-nek, ha bejutna a városházára Strache új pártja. Felmérések szerint erre meg is van az esélye, de valószínűleg éppen nem éri majd el az öt százalékos küszöböt. Ez viszont várhatóan sikerül majd a liberális NEOS-nak, amely hat százalékra számíthat. Annyi bizonyos, hogy az SPÖ biztos győzelme ellenére – 2001-gyel és 2005-tel szemben – nem tesz szert abszolút többségre, amit az is magyaráz, hogy több lista jut be, mint akkor. A nagy kérdés az, folytatódik-e a szociáldemokraták és a zöldek koalíciója. Az utóbbi hónapokban nem volt felhőtlen a két párt viszonya, így akadnak olyanok az SPÖ-nél, akik szívesen látnának egy új koalíciós partnert. A környezetvédők számára hatalmas presztízsveszteség lenne, ha ellenzékbe kényszerülnének, hiszen tíz éve határozhatják meg az osztrák főváros arculatát. Nekik köszönhető például, hogy 365 euró ellenében egész évben igénybe vehetőek a tömegközlekedési eszközök, illetve a Mariahilfestrasse megújítása, fákkal való betelepítése. Szakértők szerint a koronavírus-járvány nem gyakorol semmiféle hatást a voksolásra, függetlenül attól, hogy kampánytéma volt, a bécsi városvezetés mennyire volt képes megbirkózni a járvánnyal. Ausztriában naponta körülbelül ezer új megbetegedést regisztrálnak 18 ezer teszt mellett (nálunk jó, ha ez meghaladja a 11 ezret). Az új fertőzöttek mintegy 40 százaléka fővárosi, de szóba sem jönne, hogy emiatt a szövetségi kormány Bécs vezetését kárhoztatná. Mi várható a voksolás után? A választók legnagyobb hányada a szociáldemokrata-zöld koalíció további együttműködését látná szívesen Az SPÖ ugyanakkor a voksolás előtt nem akarta elkötelezni magát a koalíció folytatására, sőt még azt is nyitva hagyta, hogy esetleg az Osztrák Néppárttal hozzon létre fővárosi nagykoalíciót. Elvileg azonban az is benne van a pakliban, hogy a szociáldemokraták a liberálisokkal szövetkeznek. A NEOS csak az ÖVP-vel és az FPÖ-vel való koalíciót zárta ki kategorikusan. Ugyanakkor hírek szerint a párt olyan feltételeket támaszthat, amit Michael Ludwig polgármester aligha lenne hajlandó teljesíteni. Az eddigi koalíció igen sokat tett azért, hogy Bécs zöld város legyen. Folyamatosan csökken a gépkocsik száma, jelenleg 100 főre 37 jut. Egyre többen közlekednek kerékpárral. Ugyanakkor a két kerékre való átállásért nem mindenki lelkesedik. Miután Birgit Hebein alpolgármester, a zöldek jelenlegi listavezetője a járvány első hullámában ideiglenes kerékpárszakaszt adott át, ismeretlenek tűket szórtak az útra. Michael Ludwig polgármesterrel sem lehetett madarat fogatni, amiatt dühöngött, hogy helyettese nem is avatta be terveibe. Nem aratott osztatlan sikert az I. kerületi vezetés azon elképzelése sem, miszerint teljesen autómentessé tennék a körzetet. Az FPÖ a gépkocsivezetők nagy érdekvédőjeként lép fel, ám ebből sem tudott politikai tőkét kovácsolni. A zöldek még jobban kiszorítanák a gépkocsikat Bécsből, Michael Ludwig azonban túl radikálisnak tartja a környezetvédők elképzeléseit. Már csak azért sem, mert sokan a környező településekről járnak be dolgozni a fővárosba, s 75 százalékuk gépkocsit használ. Abban ugyanakkor nincs vita a koalíciós partnerek között, hogy tovább kell növelni a tömegközlekedés szerepét. E tekintetben a koalíció már eddig is sikereket ért el. A gépkocsiközlekedésnek az összes közlekedési eszközhöz viszonyított hányadát 2030-ra a jelenlegi 28-ról 15 százalékra akarják csökkenteni, de Ludwig addig jelentősen javítani kívánja az ingázók közlekedési lehetőségeit. Ha mégsem folytatódna a szociáldemokraták és a zöldek koalíciója, annak a közlekedés átalakításával kapcsolatos véleménykülönbség lenne az oka.