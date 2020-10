Újabb koronavírusos eset a Mercedesnél

A végeredmény mindenképpen elégedettséggel töltheti el a magyar labdarúgó-válogatott tagjait a Bulgária elleni idegenbeli 3-1-es siker után.

Hidegkuti Nándor után 63 évvel Willi Orbán volt az első, aki a magyar labdarúgó-válogatott játékosaként idegenben a bolgár nemzeti együttes kapujába juttatta a labdát. A védő szöglet után a mellkasával talált a hálóba. A Bulgária elleni Európa-bajnoki pótselejtező tétje az volt, melyik együttes marad versenyben a részvételi jogért a koronavírus miatt jövő nyárra halasztott Európa-bajnokságon. Bár a hazaiaknak volt több és veszélyesebb lehetőségük - kétszer Gulácsi Péter mentett óriási bravúrral -, a magyar csapat ezúttal hatékonyságának köszönhette sikerét. Az első gól szögletet követően, a második szabadrúgásból született (Kalmár Zsolt lövése után a sorfalon irányt változtatva került a hálóba a labda), a harmadik találatot a csereként pályára lépett fehérvári játékosok hozták össze: Hangya Szilveszter beadását Nikolics Nemanja továbbította fejjel a hálóba. "Nem éreztem túl jól magam a kilencven perc alatt. A csapat nem úgy játszott, ahogyan a legutóbbi meccseken - mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi, a magyar együttes szövetségi kapitánya. - Szenvedtünk, küzdöttünk, dolgoztunk egymásért, a sikerért és megtettük azt a lépést, amire nagyon vágytunk. A játékban el kell ismerni, nem a legjobb irányt vettük." Önkritikusan és reálisan értékelt a csapatot bravúrjaival versenyben tartó Gulácsi Péter is. "Sikerült hozzátennem a csapat teljesítményéhez, ráadásul kulcspillanatban, az első játékrész lefújása előtt - jelentette ki a kapuvédő. - Nem ez volt a legjobb meccsünk, fejlődnünk kell még. A legfontosabb, hogy megvan a győzelem, ez óriási öröm az öltöző számára. Nem játszottunk jól, de volt már olyan a múltban nem egyszer, hogy hiába mi voltunk a jobb csapat, nem sikerült nyerni. Most megvan a siker." A bolgár sajtó a játékvezetőt és a hazai együttes szövetségi kapitányát bírálta a lefújást követően. "Ez a mérkőzés Szymon Marciniak botrányos játékvezetéséről marad emlékezetes. Az 56. percben elvett tőlünk egy büntetőt, majd két teljesen nyilvánvaló szabálytalanságot is elnézett, amit a magyarok a saját tizenhatosukon belül követtek el. A bolgár csapat jól játszott, több helyzetet alakított ki, de a nagy egyéni hibák többször is kapott gólhoz vezettek" - írta a gong.bg. A sportal.bg szerint Georgi Dermendzsiev szövetségi kapitány rosszul állította össze együttesét, amely ennek ellenére jobban játszott a magyaroknál, viszont nem használta ki a helyzeteit. A magyarok november 12-én a Puskás Ferenc Stadionban a románokat 2-1-re legyőző Izlandot fogadják. A találkozó győztese kijut az Európa-bajnokságra. A jelenlegi járványhelyzetben várhatóan 20 ezer néző szurkolhat a helyszínen, a jegyárusítás október második felében kezdődik el.

Együtt szurkolt Szijjártó Péter és a Kapitány Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Dzsudzsák Balázszsal nézte együtt a mérkőzést. A politikus "Kapitánynak" nevezi a jelenleg az NB II-es Debrecen csapatában futballozó játékost. Szijjártó szerint Dzsudzsáknak még sok jó mérkőzése lesz a válogatottban, ezek után nehéz elképzelni, hogy a nemzeti együttes korábbi csapatkapitánya nem kerül vissza Rossi keretébe. A politikus az ATV-nek azt is mondta, hogy Dzsudzsák visszavonulásáig megtarthatja a diplomata útlevelét. Valószínűleg kevés másodosztályban szereplő futballista büszkélkedhet azzal a világon, hogy ilyen úti okmánnyal rendelkezik.