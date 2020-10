Bázisdemokrata módszerrel alkotmányozna Lukasenka

Michiganben vádat emeltek tizenhárom ember ellen, mert polgárháborút akartak kirobbantani.

Hatan már taktikai gyakorlatokat tartottak és kísérleti pokolgépet is robbantottak, illetve tervet szőttek az állam demokrata párti kormányzója, Gretchen Whitmer elrablására. A csoport hangadója egy Adam Fox nevű, 37 éves férfi volt, aki munkahelyén, egy porszívóbolt pincéjében lakott, miután szülei után a barátnője is kirúgta. Az FBI szerint Fox azt akarta, hogy „felragyogjon a világ”, illetve kijelentette, hogy „megdöntjük az egészet, öregem”. A dolog ott bukott meg, hogy a „hatok” kapcsolatba léptek a Wolverine Watchmen (Torkosborz Őrszemek) nevű, héttagú ohiói milíciával – amelyet már figyeltek a hatóságok. A két csoport találkozóin egy informátor, majd egy fedett FBI-nyomozó is részt vett. Az összeesküvőkre szerdán csaptak le, amikor robbanóanyag vásárlására készültek. A B-kategóriás film forgatókönyvére emlékeztető történetben az a félelmetes, hogy valódi és kimutatható benne Donald Trump hatása. Az elnök áprilisban, amikor a Covid-19 terjedése kapcsán politikai konfliktusba keveredett Whitmerrel, nyíltan annak megdöntésére buzdított és kiadta a „Szabadítsátok fel Michigant!” jelszót. Ennek jegyében több száz, a járványügyi rendszabályokat ellenző híve, köztük néhány tucat fegyverviselő „milicista” behatolt az állami törvényhozás épületébe. Akkor nem került sor incidensre, de Trump Twitter-üzeneteiben továbbra is bátorította a demokrata párti kormányzókkal szembe szegülőket, köztük a fehér felsőbbrendűség híveit. Ebben választási matematika szempontjából volt is logika, mivel az elnök legbiztosabb bázisa ugyanaz, mint a milíciáké, a diploma nélküli fehér férfiak rétege. Trump egyébként már szombaton vissza akar térni a kampánygyűlésekhez. Elsőként Floridában, majd vasárnap Pennsylvaniában akar személyesen szónokolni. Ehhez a Fehér Ház orvosa, Sean Conley egy minden szakmaiságot nélkülöző nyilatkozatban megelőlegezte neki, hogy szombattól már nem lesz fertőző beteg. Trump azonban tegnap estig nem produkált negatív koronavírus-tesztet és a FoxBusiness televíziónak telefonon adott egyórás interjúja közben többször is elment a hangja, illetve köhögött. Az sem világos, hogy mi lesz a jövő csütörtökre tervezett tévévitával. A sajtó által megszólaltatott orvosok szerint az elnöknek a jövő héten még nem lenne szabad emberek közé mennie, sőt, a legjobb az lenne, ha az ágyából sem kelne föl.