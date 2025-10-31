Két éven belül a második alkotmánytervezetet utasították el a chileiek, megőrizve inkább a Pinochet-diktatúra idején, 1980-ban létrehozott, igaz, a demokráciába való átmenet óta 70 módosításon átesett alaptörvényt.
A népszavazás a demokráciák nagy részében – avagy: jobb helyeken – azon kevés eszközök egyike, amikor két választás között véleményt mondhat a választó. Négy év nagy idő, és a kampány utáni pillanattól a következő osztogatásáig jószerével bármit büntetlenül meg tud csinálni a hatalom. Miniszterelnöki apanázst emelhet a kétszeresére soha nem látott pénzügyi válság küszöbén, rezsit emelhet „a balosok rezsit emelnének, ha nyernének, de mi nem fogunk” kampányígérete után, mobilcéget vehet százmilliárdokért, és közben Brüsszeltől várhatja a tanárbérrendezés kiadási oldalát, és a többi. Ez Magyarország, ahol az elmúlt tizenkét évben akkor volt népszavazás, amikor a kormánypárt „elrendelte” azt, mert ez éppen politikai bunkó lehetett (migrációs és nemváltós hisztériakeltés.) Chilében az alkotmányról szavazott a nép nemrég, és majdnem kétharmaddal utasította el a baloldal által kínált nagyobb szociális jólétet. Arrafelé gyakoriak a népszavazások, és a lakosság is aktív: utcára megy, amint erősen rosszal valamit. A metrójegy emelése például egészen az alkotmányozásig vezetett néhai Pinochet országában.
Lebontható lesz-e Orbán Viktor illiberális rendszere egyszerű többséggel, jogállami eszközökkel, a jelenlegi intézményi háttér keretei között? Ahhoz persze, hogy ez megoldandó problémává váljon, az ellenzéknek meg kell nyernie a választást. Annyi már most biztosnak tűnik, hogy a demokrácia helyreállításához és megszilárdításához új politikai szemléletre lesz szükség, amely a képviseleti formák mellett a társadalom közvetlen részvételére is épít. Komoly jogosítványokat kell adni a szakmai és közéleti egyeztető fórumoknak, a civil szervezeteknek, hogy az emberek érezzék, a demokrácia valóban lehetőséget ad érdekeik érvényesítésére. A tanársztrájk sorsát is eldöntheti, ha hiszünk a fellépésünk eredményességében.
A politikus szerint ezt ugyanakkor nehezíti, hogy a társadalom rendkívül megosztott és a szakértői csapaton belül sincsen egyetértés, mik lehetnének a fékek és ellensúlyok.
Kijött a részletes jegyzőkönyv az Országos Bírói Tanács (OBT) januári üléséről. Kiderült, hogy elsöprő többséggel utasították el Varga Zs. András azon javaslatát, mely elítélte volna az ellenzék alkotmányozási elképzeléseit.
Az új alkotmányt népszavazással kellene jóváhagyatni – ebben mindenki egyetért.
Fleck Zoltán jogszociológus „gyors, minimalista, sebészi pontosságú beavatkozással” vinné véghez a folyamatot.
Az akadályokat, amelyek egy jogállam visszaállításához szükségesek, alapvetően három elemben lehet látni: az Alaptörvényben és a kétharmados törvények létében, illetve az ott lévő vezetők személyében.
Az ellenzéki összefogás pártjai számára a következő hónapok egyik legfontosabb kérdése, hogy miként érhető el a választásokon a kétharmados ellenzéki siker, és ha ez nem sikerül, mit kezdenek majd Orbán Viktor kétharmados bombáival.
Az Orbán-rendszerben rejlő gyűlöletpolitikával és fasisztoid tendenciákkal nem lehet kiegyezni, ugyanakkor az Orbán által befolyásolt társadalmi csoportokkal viszont kötelességünk megpróbálni egy országban élni.
Sajnos, nem tudom megnyugtatni a társaságot arról, hogy bármilyen többséggel nyer a mostani ellenzék, és válik nem-ellenzékké, akkor akadálymentes átmenetünk lesz. Bizonyosan egy akadálypályán kell futnunk.
Jakab András alkotmányjogász szerint könnyen erőszak lehet a vége, ha a baloldal feles többséggel szeretne alkotmányozni.
A korábbi miniszter szerint Kövér László büntetőjogi fenyegetést dobott be politikai ellenfeleivel szemben.
Alkotmányozásra kér felhatalmazást az MSZP, mert csak így teljesíthető be Szent István akarata.
Míg az AB és a Kúria vezetője „alkotmányos puccstól” tart, az Orbán-rendszer lebontásán gondolkodó értelmiségiek szerint a jogállam szétverése már régen megtörtént.
Taktikát váltott a fehérorosz ellenzék: nagy tüntetések helyett a lakóhelyeken rendeznek rövid demonstrációkat. Eközben Lukasenko megpróbálja átmenteni hatalmát.
Erős váltásnak tűnik a korábbi hetek karhatalmi fellépései után.
Megeshet, hogy nem csak Németh Szilárd és a konzultációs testület írja át az alkotmányt, hanem egy egész nemzet - pontosabban ez kommunikálhatja majd a hatalom.