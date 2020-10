A NER szelleme Egerben

A Gárdonyi Géza Színház vezetésére Szőcs Artúr adta be a legjobb pályázatot, mégis a jelenlegi igazgató, Blaskó Balázs nevét húzta ki a kalapból a kormánypárti nyuszi.

Politikai döntés született arról, kit javasol a Szakmai Bizottság az egri Gárdonyi Géza Színház élére, mert noha a bizottsági ülésen minden delegált egyetértett abban, kié a művészetileg és szakmailag legjobb pályázat, mégsem ő kapta a legtöbb szavazatot – jelentette be csütörtökön Egerben Mirkóczki Zita, az ellenzéki összefogás által vezetett város önkormányzati delegáltja. Szavai szerint a városvezetés részéről nem volt „csúcsjelölt”, kizárólag a beérkezett pályázatok alapján, szakmai szempontokat figyelembe véve terveztek indulót támogatni. Erre törekedtek akkor is, amikor az Emberi Erőforrások Minisztériumával (EMMI), illetve Vidnyánszky Attilával előzetesen tárgyaltak. A Szakmai Bizottságban túlsúlyban vannak a kormányhoz közeli delegáltak: a Vidnyánszky által vezetett Színházművészeti Bizottságot négy tag képviselte, egyet az EMMI, kettőt a színház, kettőt pedig a fenntartó önkormányzat küldött a testületbe. Mirkóczki Zita közölte: a döntés csalódás a városvezetés számára, ám mind ők, mind a közgyűlés többsége elkötelezett abban, hogy kizárólag a szakmailag legjobb jelöltet támogatják. A jelöltek sorrendje egyelőre nem nyilvános, sőt, információnk szerint az ülés teljes anyagát is titkosították a végső döntésig. Ennek ellenére kiszivárogtak részletek. Blaskó Balázs, a színház jelenlegi igazgatója – akinek elhíresült 2011-es szófordulatát a „remény színházáról” Vidnyánszky Attila is magáévá tette később a saját, 2013-as nemzeti színházi pályázatában – korábban még úgy nyilatkozott: nem indul a posztért. Később mégis ringbe szállt. Ha győzne, immár a harmadik ciklusát kezdené a teátrum élén, amelynek küldetése szavai szerint az „erkölcsjobbítás”. Rajta kívül még hatan jelentkeztek: Gulyás Hermann Sándor, Kelemen Csaba és Nagy András jelenlegi, Szíki Károly és Venczel Valentin korábbi társulati tagok, illetve Szőcs Artur, a Miskolci Nemzeti Színház rendezője, színművésze. Úgy tudjuk, a hét jelölt közül egyértelműen Szőcs Artur pályázatát tartották legjobbnak a delegáltak, mégis Blaskó Balázs lett a jelölt, akit a Szakmai Bizottság kormánypárti többsége megszavazott. Szakértők szerint visszás és antidemokratikus, hogy mindössze egy ember neve kerülhet a közgyűlés elé, így a mérlegelés jogát is elveszik a fenntartó egri önkormányzattól: vagy megválaszthatja, vagy leszavazza a jelöltet. Utóbbi esetben azonban hosszas egyeztetés és huzakodás kezdődhet: az EMMI azzal zsarolhatja a várost, hogy ellenállása esetén az állam nem támogatja a színházat, ám az adóelvonások miatt kiéheztetett önkormányzat egyedül nem tud fenntartani egy ilyen kulturális intézményt. Blaskó Balázs egyébként a napokban bizalmi szavazást kért a társulattól, és kijelentette: ha nem kapja meg a többség bizalmát, visszavonja pályázatát. A titkos szavazáson 94-en adták le voksukat: 71-en igennel, 19-en nemmel szavaztak, 4 szavazat érvénytelen volt.