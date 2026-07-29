Csak azért is örülni az életnek – belefáradt a terápiába a beregszászi társulat Magyarországon

A Gyulai Várszínházban mutatta be a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház a Volt egyszer egy… című előadást ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében. Sin Edinát, a társulat igazgatóját kérdeztük a produkció létrejöttéről, az együttes jelenéről és lehetséges jövőjéről.