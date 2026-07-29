A Gyulai Várszínházban mutatta be a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház a Volt egyszer egy… című előadást ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében. Sin Edinát, a társulat igazgatóját kérdeztük a produkció létrejöttéről, az együttes jelenéről és lehetséges jövőjéről.
Vitákat váltott ki, hogy az új igazgató nagy arányú létszámleépítésekbe kezdett, s felborítja az eddigi működési struktúrát.
Eger városa inkább megkockáztatta, hogy a színházától elvegyék az állami támogatást, de nem a kormány szája íze szerint döntött az új igazgató személyéről.
A Gárdonyi Géza Színház vezetésére Szőcs Artúr adta be a legjobb pályázatot, mégis a jelenlegi igazgató, Blaskó Balázs nevét húzta ki a kalapból a kormánypárti nyuszi.