Az MTK utánpótlásközpontja költözhet az egykori józsefvárosi pályaudvar helyére

Új élet indulhat a drogosok és hajléktalanok által birtokolt területen.

Versenyeztetés nélkül adja el a magyar állam egyik, VIII. kerületi telkét a Magyar Testgyakorlók Körének (MTK)



derül ki a Magyar Közlönyből. A kormányrendelet szerint az utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos sporttevékenység ellátásának elősegítése érdekében született a döntés. A vételárról még nem tudni semmit sem, ezt egy független szakértő fogja megállapítani. A tranzakció nyélbeütésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) december 15-ig kapott határidőt.

Döbbenetes nyomortanyák sokasága az egykori pályaudvaron. Fotó: Árpási Bence

Egyúttal azt is deklarálják, hogy biztosítani kell a Népliget, a Józsefvárosi pályaudvar és az Északi Járműjavító területén egy kelet–nyugati irányú, a pesti belváros felé jobb eljutási lehetőségeket garantáló gyalogos- és kerékpárút létesítését is. Ennek kivitelezése a Vitézy Dávid által vezetett Budapest Fejlesztési Központra (BKF) vár. A tervek szerint a leendő utánpótlásközpont területén haladna át a közlekedési folyosó. A Városmajorban is terjeszkedne az MTK: itt a magyar állam bérbeadna a klub számára bizonyos ingatlanokat.