Azért nem emelkedik jobban a járványgörbe, mert nem tudunk többet tesztelni

Baranya megyében még nem kellett élesíteni a tavasszal kialakított koronavírus-központot, így lett célpontja a fedél nélküli férfinak.

Napokig lakott egy hajléktalan a pécsi koronavírus-központ egyik lezárt részén; az ügyészség most vádat emelt a férfi ellen, aki számítógépeket és más eszközöket is ellopott – közölte az ATV Híradó . Elhangzott: még tavasszal alakították ki a pécsi klinika infektológiai osztályán azt a részleget, ahova a tervek szerint koronavírussal fertőzött betegeket vittek volna. A Covid-részleg azóta is lezárva, minden eszközzel felszerelve állt. – Ide költözött be a hajléktalan férfi, ahol több napig lakott. Az ott lévő – félmillió forint értékű – számítógépeket és egyéb műszaki berendezéseket ellopta, majd eladta – mondta Kutas Tamás, a Baranya Megyei Főügyészség szóvivője. A férfit a számítástechnikai eszközök értékesítése miatt lopással vádolják. A klinika illetékesei a folyamatban levő büntetőeljárásra hivatkozva nem kívántak nyilatkozni.