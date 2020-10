Megszülettek a kisoroszlánok Nyíregyházán

A négyesikrek Elek, az Nyíregyházi Állatpark alapító oroszlánjának dédunokái. Mutatjuk őket!



Négyesikrek születtek a Nyíregyházi Állatpark oroszlán (Panthera leo) családjában. Az oroszlánkölykök, azért is különlegesek, mert a Nyíregyházi Állatpark „alapító” oroszlánjának dédunokái - írja az állatpark honlapja . A kis oroszlánok vakon és foltos bundával 1.5 kg testsúllyal látták meg a napvilágot és az anyatejnek köszönhetően szépen gyarapodnak. 3-4 hónaposan elkezdik majd kóstolgatni a húst is, ám egészen 6 hónapos korukig az anyatej lesz a fő táplálékuk.

A 2 hím és a 2 nőstény most, hogy 6 hetesek lettek, bemutatkoztak a nagyközönségnek és átestek egy állatorvosi vizsgálaton is, ahol a vakcinák beadása mellett testtömegüket is megmérte parkunk állatorvos csapata. A két nőstény állat 5,8 kg és 6,1 kg a hím állatok mindkét tagja 7,3 kg volt egyedenként.



Az oroszlán az egyetlen társas életmódú macskaféle így a nemrég született utódok nem csak az anyaállattal, de apjukkal és nagynénjükkel is együtt élnek. A 7 éves ivarérett nőstény állatok a Nyíregyházi Állatparkban születtek és unokái a park leghíresebb oroszlánjának Eleknek, aki alapító tagja volt a SóstóZoo-nak. A hím apaállat 10 esztendős és Hollandiából érkezett 2016-ban Nyíregyházára.