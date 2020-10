Ismeretlen krízisállapotot is okozott a koronavírus

Már neve is van az akár hónapokig is tartó állapotnak.

long, magyarul elhúzódó Covid. Azt is lehet már látni, hogy nem kell feltétlenül kórházi kezelésen átesni ahhoz, hogy hónapokig tartsanak a koronavírus szövődményei – írta a Bár valószínűleg még évekre van szükség ahhoz, hogy tisztán lehessen látni minden, a koronavírus által okozott szövődményt az emberi szervezetben, egyre több kutatócsoport foglalkozik a Covid-19 betegségen átesett emberek utánkövetésével. Az eddigi eredmények alapján látszik, hogy sokaknál nem gyorsan zajlik a felépülés. Ennek az állapotnak már nevet is adtak:, magyarul. Azt is lehet már látni, hogy nem kell feltétlenül kórházi kezelésen átesni ahhoz, hogy hónapokig tartsanak a koronavírus szövődményei – írta a Portfolio

Bár az emberek többségénél a koronavírus enyhe tünetekkel és jórészt szövődmények nélkül ér véget, vannak olyanok, ráadásul egyre többen, akiknél a levertség, a bénító fáradtság, az állandó, különböző fájdalmak, a légzési nehézségek,a hallás- és látásproblémák, az íz- és szagérzékelés elvesztése még hónapokig fennállnak. Az elhúzódó koronavírusos állapotnak nincs két egyforma tünete, de a legtöbb embernél jellemző a bénító fáradtság mellett előfordul a szívet, a tüdőt és a gyomrot érintő károsodás, és mentális eredetű problémák - depresszió, szorongás, zavart gondolkodás - is fennmaradhatnak.

A szövődmények azoknál is jelentkezhetnek, akik a vírus okozta betegséget egyébként enyhe tünetekkel vészelték át.

Egy nyáron közzétett, 143, korábban kórházban kezelt koronavírusos betegen elvégzett, olasz kutatás eredménye szerint a vizsgáltak 87 százalékának legalább egy tünete fennállt még a betegsége után két hónappal is, több mint 50 százalékuknál pedig állandó tünet maradt a fáradtság.

A brit koronavírus tüneteket követő applikáció, amelyet nagyjából négymillió ember használ, adataiból az derül ki, hogy az emberek 12 százalékának egy hónappal a vírus lefolyása után is volt tünete, sőt az alkalmazás (hivatalosan még nem közölt) adatai szerint a felhasználók 2 százaléka (50 emberből egy) 90 nappal később is észlel tüneteket.

Hasonló következtetésre jutott az a francia tanulmány is, amelyben 150, nem kritikus állapotban lévő beteg egészségügyi állapotát figyelték március és június között. Kiderült, hogy az enyhe vagy mérsékelt tüneteket produkálók kétharmadánál két hónappal a vírus lefolyása után is fennállt legalább egy tünet. Volt egy amerikai tanulmány is, amely szerint a kórházi ápolásra nem szoruló koronavírusos betegek 35 százaléka három héttel a pozitív teszteredmény után sem volt a normál egészségi állapotában.

Egy dublini tanulmány szerint a vizsgált emberek fele a vírusfertőzés után tíz héttel is fáradtságról panaszkodott, harmaduk nem volt képes visszamenni dolgozni. Meglepő módon a kutatók nem találtak kapcsolatot a betegség lefolyásának súlyossága és a tünetek fennmaradása között. Más orvosok szerint azok, akiknek tüdőgyulladást is okozott a koronavírus, több szövődménnyel találkozhatnak.

Brit orvosok szerint az elhúzódó tüneteknek az lehet az oka, hogy vírus kisebb „kiszerelésben” megmarad a szervezetben. És az, hogy a koronavírus a test több sejtjét is képes megfertőzni, ami túlzott immunreakciót válthat ki, szintén jelentős károkat okozhat.

Próbáljuk nem elkapni

Elcsépeltnek hathat a „hordjunk maszkot, mossunk gyakran kezet és tartsuk a kellő távolságot másoktól” intelem hármasa, de a jelenlegi tudásunk szerint ez segíthet elkerülni a megfertőződést. Bár nem kellemes a maszkviselet, friss kutatások igazolják, nem okoz légzési nehézséget, nem akadályozza az oxigén szervezetbe jutását még tüdőbetegeknél sem. A kézmosás fontosságát pedig az is megerősíti, hogy friss kutatások szerint a koronavírus akár 9 órán át is képes túlélni az emberi bőrfelületen, de a megfelelő alkoholtartalmú kézfertőtlenítők hatására 15 másodpercen belül elpusztul, ahogy akkor is, ha legalább 20 másodpercen keresztül meleg, szappanos vízzel mossuk a kezeinket.