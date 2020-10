Kezdődhet a magyar koronavírus elleni gyógyszer klinikai vizsgálata

Vasárnap késő délutántól hétfő estig közel egy havi csapadék is hullhat a Dunántúlon.

Véget ér a nyugodt őszi idő, egy hullámzó hidegfront érkezik szombat éjjel, mely lassan halad át hazánk felett. Ennek hatására csapadékosra, szelesre, hűvösre fordul időjárásunk. A frontnak köszönhetően vasárnap elsősorban a Dunántúlon és északon eső, záporok várhatóak, majd vasárnap késő délután kiadós eső érkezik délnyugat felől - írja az idokep.hu . Vasárnap éjjel főként a Dunántúlon fog esni, majd hétfő reggel a középső tájakra is megérkezik a kiadós eső, aztán napközben nyugaton már fokozatosan gyengül a csapadék intenzitása. A Dunántúlon helyenként akár közel egy havi csapadék is hullhat. Eközben az északkeleti tájak nagy része szárazon maradhat, ide csak hétfő éjjel, kedd hajnalban érkezhet meg a kiadós csapadék. Ugyanakkor vasárnap éjjel, hétfő reggel a Dunántúl legmagasabb tájain az is előfordulhat, hogy az esőt átmenetileg havas eső váltsa fel, a legmagasabb hegycsúcsok tetején pedig esetleg tisztán hópihék jelenjenek meg. Emellett a Dunántúlon vasárnap feltámad az északi-északnyugati szél, hétfőn pedig erős, viharos széllökések teszik majd még kellemetlenebbé az időjárást. Keddre egy mediterrán ciklon hoz újabb kiadós esőt országszerte, valamint szeles időt.