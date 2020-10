A járvány elhatalmasodásától tartanak Nagy-Britanniában

Azonnali cselekvéssel meg lehet akadályozni, hogy „a történelem megismételje önmagát” – mondta az egészségügyi tanácsos.

A brit kormány egyik egészségügyi tanácsosa szerint a nagy-britanniai koronavírus-helyzet a járvány márciusi elhatalmasodásának időszakához hasonló fordulópont előtt áll, de azonnali cselekvéssel meg lehet akadályozni, hogy „a történelem megismételje önmagát”. Jonathan Van-Tam angliai tisztifőorvos-helyettes vasárnap közzétett helyzetértékelésében a brit statisztikai hivatal (ONS) becsléseit idézve kiemelte, hogy



Angliában jelenleg 224 ezerre tehető a koronavírus-fertőzöttek száma a múlt heti 116 ezer után, és növekszik azoknak a betegeknek száma is, akik kórházi, illetve intenzív kezelésre szorulnak.

Van-Tam professzor kifejtette, hogy a járvány az elmúlt hetekben a fiatal felnőtt korosztályokban kapott ismét erőre, de egyértelmű jelek utalnak arra, hogy a legerőteljesebben érintett térségekben fokozatosan az idősebb generációra is kezd átterjedni. A tisztifőorvos-helyettes szerint ebből egyenesen következik, hogy a közeli hetekben növekedésnek indul a Covid-19 betegség okozta halálozások száma is. Van-Tam szerint az R reprodukciós ráta – amely azt mutatja, hogy egy fertőzött átlagosan hány további embernek adja át a koronavírus-fertőzést – az Egyesült Királyság egészében 1,2-1,5 között jár, de az országon belül az állami egészségügyi szolgálat (NHS) összes angliai ellátási körzetében jelentősen meghaladja az 1-es határértéket, amely felett a járvány terjedése gyorsul. A professzor – aki a brit kormány egészségügyi tanácsadó testületének tagja is – közölte: a jelenlegi tudományos becslés arra vall, hogy az új fertőzéses esetek száma 8-16 nap közötti időszakonként, egyes nagy-britanniai országrészekben ennél rövidebb idő alatt megkétszereződik. Van-Tam utalt ugyanakkor arra, hogy most sokkal jobb a megelőzési helyzet, mint tavasszal.



„Mit nem adnék azért, ha februárban és márciusban is lett volna olyan mennyiségű adatunk, tesztkapacitásunk és orvosi tudásunk (a koronavírusról), mint most” – fogalmazott a vezető kormánytanácsos.

A tisztifőorvos-helyettes szerint az év elején egy félig láthatatlan kórral kellett hadakozni, amelyről alig volt valamelyes tudás, és amely gyorsan terjedt a közösségekben.

„Most már tudjuk, hogy hol jár és hogyan kell szembeszállni vele, ragadjuk meg tehát a lehetőséget, és ne engedjük, hogy a történelem megismételje önmagát” – írta vasárnapi helyzetértékelésében Van-Tam professzor.

Boris Johnson miniszterelnök hétfőn ismerteti a londoni alsóházban a kormány következő lépéseinek terveit. Kormányforrásokból származó előzetes médiaértesülések szerint a cselekvési terv – amelyről még vasárnap is folytak a tárgyalások – mindenekelőtt az észak-angliai nagyvárosokra és térségekre összpontosít, amelyekben jelentősen meghaladja az országos átlagot a fertőződési ráta. Egyes várakozások szerint a kormány ebben az országrészben



elrendelheti a vendéglátóhelyek időleges bezárását.

A hétvégén ugyanakkor komoly vita alakult ki az észak-angliai nagyvárosok, köztük Liverpool és Manchester vezetése és a kormány között. A városi vezetők elsősorban a kommunikáció és az egyeztetés hiányát kifogásolják, és azt, hogy a tervezett intézkedések aránytalanul sújtanák a térségi gazdaságot, mindenekelőtt a vendéglátószektort. Angliában a hétvégén klinikai tesztsorozat kezdődött annak kiderítésére, hogy a tuberkulózis ellen kifejlesztett BCG-oltásnak – amely több eddigi vizsgálat szerint hatékony lehet a koronavírus-fertőzés ellen is – valóban van-e érdemi megelőző hatása. Az Exeteri Egyetem orvostudományi karának kutatócsoportja az angliai egészségügyi, illetve szociális ellátó szolgálat kétezer önkéntesen jelentkező dolgozójának ad vagy BCG-oltást, vagy ártalmatlan, de hatóanyag nélküli szert, és egy évig figyeli, hogy a két csoport tagjai közül hányan fertőződnek meg az új típusú koronavírussal.