Hamilton beérte Schumachert

Újabb sarokpontjához érkezett az ETO csapatkapitánya, aki összesen ezer, ezeregy, ezerkettő, ezerhárom gólt lőtt a BL-ben; a ferencvárosi ifik pedig legyőzték a dán bajnokot!

A címvédő Győri Audi ETO alapból rekordot döntött, mivel a legrangosabb sorozatban egyedülálló módon 41 mérkőzés, 2018 januárja óta veretlen, ami még soha nem sikerült semelyik csapatnak; a negyedik percben pedig újabb (alighanem nagyon sokáig felülmúlhatatlan) csúcsot állított be Görbicz Anita, aki a dán Odense ellen büntetőből belőtte első gólját, amely pályafutása ezredik találata volt a Bajnokok Ligájában! És még fokozta is, összesen négyet vállalt, így végül 1003-nál tart, amire nem is próbálunk meg jelzőt találni. A győri miliőt amúgy az a kifejezetten sportszerű mozzanat is jól leképezi, hogy a vendégek bemutatása során a legnagyobb tapsot a holland irányító, Cornelia Nycke Groot kapta, aki 2015 és 2019 között háromszor nyert Bajnokok Ligáját győri színekben. A világbajnok holland kapus, Tess Wester bravúros védései miatt eleinte nem tudtak ellépni a a győriek a dánoktól, de pontosabb támadójátékuk és Silje Solberg hárításai révén a 17. percben már négy góllal vezettek. Stine Oftedal irányításával a második félidőt is jól kezdte az ETO, amely a 39. percben kettős emberhátrányból is betalált, és a továbbiakban is tartotta 5-6 gólos előnyét. Veronica Kristiansen az első játékrész után a másodikban is remekül játszott (hét gólnál állt meg), csapata pedig végig vezetve, a vártnál is magabiztosabban nyert: Győri Audi ETO-Odense HB (dán) 32-25. A Ferencváros a dán bajnok Esbjerg vendége volt, de egy „Covid válogatottal” állt fel: a zöldeknél szeptember 18-án már a norvég meccs helyszínén találtak először két koronavírusos játékost, majd még tíz megbetegedésre derült fény. A karanténba kényszerült csapat legutóbb szeptember 16-án, majdnem egy hónapja játszott hivatalos mérkőzést. A 17 fős csapatba négy 17-18 éves ifjúsági korú kézilabdás került be (Ballai Borbála, Bánfai Virág, Ferenczy Diána és Kovalcsik Jázmin), akik most debütáltak a BL-ben (akadt köztük olyan is, akinek még NB I-es meccse sem volt…) Kifejezetten vagányan játszott az FTC, tartotta a lépést, sőt a 49. percben kettővel vezetett (17-19), holott olyan posztokon tűntek fel játékosai, ahol egész pályafutásuk alatt nem fordultak meg. Szívvel, lelkesedéssel kárpótolták hiányosságaikat, felemelő látványt nyújtott az az alázat, ahogy minden képzeletet felülmúlóan küzdöttek. És egy egészen döbbenetes meccsen megtartották előnyüket, úgy, hogy a második félidőt 15-8-ra nyerték!!! Ejsberg (dán)-FTC-Rail Cargo Hungaria 21-24, a zöldek jövője nagyon biztató!