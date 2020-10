Videón, ahogy egy 40 fős horda tűzijátékokkal támad egy párizsi rendőrőrsre

Senki sem sérült meg, a kábítószermaffiát sejtik a háttérben.

A Champigny-sur-Marne település egyik rendőrsége előtt két rendőr dohányzott, amikor éjfél körül a csoport arcukat eltakaró, fémrudakkal felszerelt tagjai betörték az épület üvegajtaját, valamint az ott parkoló rendőrautók ablakait.

A két rendőrnek sikerült menedékbe húzódnia az őrs biztonsági bejárata mögött, nem sérültek meg. A mintegy egy órán tartó támadás helyszíne közelében nyolc pirotechnikai eszközt is találtak. A zavargásban senki nem sérült meg, és egyelőre senkit nem állítottak elő. Az alábbi videón pedig rögzítették magát a támadást is.



Gérald Darmanin belügyminiszter „teljes támogatásáról” biztosította a rendőrséget a Twitteren, és üzenetében arra utalt, hogy a támadás hátterében helyi drogkereskedők állnak, akik a tárcavezető szerint „nem ijesztenek meg senkit és nem tántorítják el a (kormány) kábítószerek elleni küzdelmét”. Az Alliance jobboldali rendőrszakszervezet is elítélte a támadást, és jelezte, „eljött az idő, hogy a kormány fellépjen a rendőri erőkkel szembeni erőszak ellen”. Vezetőjük, Frédéric Lagache szerint „senki nem tiszteli a rendőröket, és a kormánynak eddig sajnos nem sikerült a tendenciát megváltoztatnia”. A Champigny-sur-Marne rendőrőrsöt harmadszorra támadták meg: legutóbb áprilisban a koronavírus-járvány miatt általános karantén idején, azt megelőzően pedig 2018-ban. Laurent Jeanne jobboldali polgármester szerint a zendülés oka nem teljesen világos abban a 10 ezer lakosú negyedben, amelyről köztudott, hogy a kábítószer-kereskedelem egyik központja. A városvezető szerint tényleg elképzelhető, hogy a felbujtóknak nem tetszik, hogy a kormány prioritássá tette a kábítószer elleni küzdelmet. Ugyanakkor a feszültséget az is okozhatta a polgármester szerint, hogy történt egy motorbaleset a közelmúltban, amiért a helyiek a rendőrséget tartják felelősnek, jóllehet erre nincs egyelőre bizonyíték. A kijárási korlátozások idején is pirotechnikai eszközökkel célozták a rendőrőrsöt, de a polgármester szerint akkor olyan fiatalok randalíroztak, akik nehezen viselték a bezártságot. „Most teljes más dolog történt: két rendőrt fizikailag akartak megtámadni” – mondta a francia hírügynökségnek a polgármester.

Néhány nappal ezelőtt két civil ruhás rendőrt egy másik párizsi elővárosban, Herblay-sur-Seine-ben életveszélyesen megsebesítettek, amit hírmagyarázók szintén a kábítószer-kereskedelem ellen meghirdetett kormánypolitikával hoztak összefüggésbe.

A rendőrök elleni erőszakos cselekmények számnak növekedése és általában a közbiztonsága helyzete nyár óta ismételten a politikai közbeszéd egyik fő témáját képezik Franciaországban, alig másfél évvel a következő elnökválasztás előtt.