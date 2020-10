Bécs vörös maradt: a papírformának megfelelően zárult a voksolás

A koronavírus miatt a szavazóbizottságok tagjai plexifal mögött ültek, a választók maszkot viseltek, amit csak egy pillanatra vettek le, hogy azonosíthassák őket, a fertőzés veszélyét mérséklendő mindenki a saját tollát használta.

A papírformának megfelelően zárult az osztrák fővárosban vasárnap tartott helyhatósági választás: fölényes szociáldemokrata győzelemmel, akár zöldpárti, akár liberális, akár néppárti koalíciós partnerrel. A fővárosi és a 23 kerületi önkormányzat vezető testületeinek összetételéről lehetett szavazni, az előbbiről csak osztrák állampolgároknak, az utóbbiról az itt élő uniós állampolgároknak is. A koronavírus miatt a szavazóbizottságok tagjai plexifal mögött ültek, a választók maszkot viseltek, amit csak egy pillanatra vettek le, hogy azonosíthassák őket, a fertőzés veszélyét mérséklendő mindenki a saját tollát használta. Majdnem 400 ezer választó, a jogosultak mintegy 35 százaléka viszont levélben szavazott. Az utóbbi arány kétszer akkora, mint 2015-ben. A levélben küldött szavazatok kiértékelése akár kedd estig is eltarthat, addig csak becslések állnak rendelkezésre. Kilenc párt indult. Az első eredmények szerint a Bécsben hosszú évtizedek óta legerősebb szociáldemokrata párt, az SPÖ végzett az élen, a választóhelyiségekben 42 százalékot, a levélszavazáson 40,5 százalékot ért el . Ezekkel a kezdetben szürkének mondott főpolgármester, Michael Ludwig, a város lakásosztályának korábbi vezetője túlszárnyalta 2018-ban visszavonult elődje, Michael Haupl 39,8 százalékát, viszont nem érte el az utóbbi napokban rebesgetett abszolút többséget. Az 59 éves politikus így is jó pozícióra tett szert a pártján belül: ő Bécs legerősebb embere, egyszersmind a legnagyobb tartományi pártszervezet vezetője. A szociáldemokraták, miként másutt is Európában, a kétezres években sokat veszítettek korábbi befolyásukból, Ludwig viszont egyelőre minden várakozást felülmúlt. M egszüntette a belviszályokat, a lakosság megosztottságát is enyhítette, szuverén vezetőként irányította a koronavírussal szembeni védekezést és látványos szociális intézkedéseket is elrendelt. (Ingyenes taxi, ingyenes rántotthús egy bécsi vendéglőben, legújabban pedig 100 eurós hozzájárulás elromlott háztartási gépek javításához.) Az SPÖ Bécsben tíz éve a zöldekkel alkot koalíciót, akik országosan a kereszténydemokrata néppárttal kormányoznak, de a fővárosi szárny sokkal radikálisabb politikát visz Brigit Hebein vezetésével, mint a központ. A vörös-zöld szövetség megmaradhat, de a szocik esetleg a hét (levélben 11) százalékot elért liberálisokkal is összefoghatnak, sőt, a három párt együtt is irányíthatja a várost. A régi nagykoalíciós időket visszahozva elvben szó lehet a szociáldemokrata párt és a 2015-és eredményt megkétszerező, 18 százalék körüli néppárt összefogásáról is. Ludwig erre akkor lenne hajlandó, ha a néppárt Walter Rukkot, a bécsi gazdasági kamara elnökét küldené mellé, az ÖVP azonban a pénzügyminisztert, Gernot Blümelt delegálta, akivel a főpolgármesternek hűvös a viszonya. A 2015-ös választásokon még 30 százalékot szerzett szélsőjobboldali szabadságpárt erősen visszaesett. A korábbi vezér, Heinz Christian Strache 2017-es ibizai botránya miatt tavaly lemondani kényszerült előbb az alkancellárságról, majd az FPÖ elnöki posztjáról, végül párttagságáról. Egy mindmáig tartó vizsgálat anyagi visszaéléseire is rábukkant, a már politikai halálra ítélt 51 éves politikus most Team H-C Strache elnevezésű párt élén próbál feltámadni és a bécsi törvényhozásba kerülni. A választási irodák az első eredmények szerint 5,5 százalékot hoztak ki neki, azaz az urnáknál elérte az 5 százalékos bejutási küszöböt, a levelezőknél azonban egyelőre csak a 2,5 százalékon áll.