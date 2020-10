Ismét jogosítvány nélkül vezetett M. Richárd - reagált a Fővárosi Főügyészség

A Dózsa György úti gázolás egyik vádlottját első fokon örökre eltiltották a vezetéstől, a jogerős ítéletig pedig bevonták jogosítványát.

Reagált a Fővárosi Főügyészség

Az ügyészség indítványozta az elsőfokú ítéletet követően a vádlott letartóztatását. A bíróság az indítványt elutasította és a főváros és Pest megye területére még fennálló bűnügyi felügyeletet is megszüntette. A döntés ellen az ügyészség fellebbezett - közölte szerkesztőségünkkel cikkünk megjelenését követően a Fővárosi Főügyészség. Mint írják: álláspontunk szerint a vádlott személyi körülményei, a társadalmi együttélési szabályokkal rendszeresen szembe helyezkedő életvitele a nem jogerősen kiszabott büntetésre is figyelemmel indokolttá teszik a legsúlyosabb kényszerintézkedést. Az újabb rendőri intézkedés ténye is erősítheti a fentieket, ezt kollegáim a másodfokú eljárásban természetesen hivatalosan is a bíróság tudomására fogják hozni - zárul a közlés.