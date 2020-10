Hadházy korrupciógyanús ügyről beszél Bíró László kapcsán

Pár nap múlva többet is megtudhatunk az új formációról.

Új Világ Néppárt néven pártot alapított Pálinkás József akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, aki az első Orbán-kormányban oktatási miniszteri posztot is betöltött – írja a Magyar Hang . Egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy csütörtökön mutatják be formációjukat és céljaikat a korábban LMP-s Ábrahám Júliával és az egészségügyi szakértőként megismert Lantos Gabriellával. Pálinkás Józsefet 2018. június végén váltották le a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH éléről. Állítása szerint előtte megkérdezték, lemond-e vagy inkább felmentsék, és ő inkább a felmentést választotta. Azóta Orbánék volt minisztere többször is megnyilvánult a kormány politikája ellenében: többek között felszólalt a Színház- és Filmművészeti Egyetem mellett, tiltakozott a kulturális élet elleni „egészpályás letámadás” ellen, és gyűjtést indított a Lánchíd felújítására. Tavaly a Válasz Online-nak azt nyilatkozta, hogy nem zárkózik el a politikai szerepvállalástól. Pár napja a portálon jelent meg írása, amelyben szintén mintha erre utalt volna. Levelét legalábbis az alábbi sorokkal zárta: