Pálinkás József pártot alapít, és talán új világot ígér

Nagy a felelősségünk a járványgörbe ellaposításában – mondta az országos tisztifőorvos, aki lényegében a lakosságot kérte a járvány megfékezésére.

Összesen 1173 új koronavírus-fertőzöttet találtak egy nap leforgása alatt, 14 áldozatot követelt a járvány és 1418-an szorulnak jelenleg kórházi ellátásra, közülük 154-en vannak lélegeztetőgépen, sorolta a friss járványügyi adatokat Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján nyilatkozott: mint mondta, a halálos áldozatok életkora 55 és 78 év közötti volt, többen közülük pedig szimultán több krónikus betegségben: szív- és érrendszeri, daganatos, asztmatikus betegségekben vagy éppen anyagcsere zavarban szenvedtek.

Müller szerint ezek mind rizikótényezőknek számítanak, de ezek közé sorolta magában az idős életkort és a kóros elhízást is. Újságírói kérdésre – a Portfolio felvetésére – elmondta, hogy az utóbbi napokban miért ugrott meg jelentősen a kórházi ellátásra szorulók száma: szeptember első heteiben még a fiatalabb korosztály számított a második járványhullám hordozójának, ők azonban a hetek múlásával fokozatosan átadták a fertőzést a rizikócsoportba tartozó időseknek és krónikus betegeknek. Mindez nem számít újszerűnek, a Népszava által megszerzett adatok alapján a kormány is október elejére várta a járvány és a halálozási ráta felfutását

A tisztifőorvos tájékoztatása szerint Magyarországon jelenleg 100 ezer lakosra 128 fertőzött jut, miközben Csehországban ugyanennyi lakosra 432, Belgiumban 364, Hollandiában pedig 344 koronavírusos eset juthat.

Kormányzati korlátozó intézkedésekről ugyanakkor továbbra sem számolt be Müller Cecília, helyette a személyes megelőzés fontosságát hangsúlyozta, lényegében a lakosságot kérve a járvány megfékezésére.

Fontos a maszkhasználat – és nem elég csak a szájat eltakarni, mert az orron kilélegzett levegővel is terjedhet a vírus. Ne fáradjunk bele a higiéniai szabályok betartásába. Ha kitartunk, ezzel tudjuk ellaposítani járványgörbét, megóvni az egészségügyi ellátórendszert a túlterheléstől

- mondta Müller, aki kézfertőtlenítő rendszeres használatára és a szociális távolságtartásra is figyelmeztetett: mint mondta, már a tünetek megjelenése előtt 48 órával is fertőzhet egy koronavírusos beteg, az általa megfogott tárgyakon pedig órákon át, de extrémebb esetben tovább is aktív maradhat a vírus, kórokozó mennyiségétől függően.

Egy sajtóértesülésre reagálva – mely szerint a járványkórházakból kifogyott a remdesivir – az országos tisztifőorvos azt mondta, a reggeli adatok alapján minden kórházban rendelkezésre áll a tünetek enyhítéséhez használt szer, sőt, a Richter hazai gyártmányú készleteit is tudják használni. A tisztifőorvos újdonságként jelentette be az Országos Mentőszolgálat által kifejlesztett elektronikus mintavételi űrlapot, amivel a háziorvosok gyorsabban tudnak Covid-mintavételt kérni az OMSZ munkatársaitól.

Müller arra is kitért, hogy jelenleg 145 idős és szociális otthonban találtak fertőzötteket: az érintett intézményekben 5641 fő lakik, jelenleg 542 fő számít pozitívnak, ami a tisztifőorvos szerint alacsony szám, és sokan tünetmentesek a betegek közül. Az otthonlakók közül ugyanakkor 130 főt kórházba kellett számítani és 35-en hunytak el a második járványhullám következtében. Új lakót jelenleg csak két negatív PCR-teszt bemutatása után vesznek fel az otthonokba- tette hozzá Müller. A sajtótájékoztató rendészeti témáiról Kiss Róbert rendőrezredes számolt be: mint elmondta, az elmúlt egy nap alatt 99 rendőri intézkedés történt a járványhelyzettel kapcsolatban: 35 esetben léptek fel a rendőrök a tömegközlekedésen hanyagolt vagy hiányzó maszk miatt, és 64 esetben intézkedtek üzletekben vagy közintézményekben a járványszabályok megsértése miatt, az intézkedés viszont többnyire kimerült a figyelmeztetésben. Hatósági házi karanténban jelenleg 21491 személy van, ebből 4792 fő az elmúlt egy napban került kényszerű izolációba – mondta Kiss, aki egy kormányhatározatot is ismertetett: a kártyatermekben és kaszinókban már tilos éjszakázni, este 11 és reggel 6 óra között csak a személyzet és az üzemeltetők maradhatnak a helyszínen.