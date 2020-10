Megint uszít Orbán holland cimborája

Geert Wilders azt írta Twitteren, “Henk és Ingrid” kórházi kezeléseit és műtéteit azért halasztják el újra és újra, mert az intenzív terápiás ágyakat “Mohamed és Fatima” foglalják el.

Még a drasztikusan romló holland járványhelyzet közepette is megtalálta a lehetőséget a hangulatkeltésre Geert Wilders, a szélsőjobboldali Szabadságpárt elnöke. Az egyik amszterdami kórház intenzív osztályának vezetője arról beszélt a VPRO közrádiónak, hogy egyes intézményekben többségben vannak a hollandul nem tökéletesen beszélő, “nem nyugati bevándorlóhátterű” (értsd: színesbőrű) koronavírusos páciensek. Számos országban figyeltek meg hasonló jelenséget, melyre az érintettek társadalmi helyzete adhat magyarázatot: a bevándorló háttérrel rendelkező állampolgárok ugyanis nagyobb arányban dolgoznak “frontvonalbeli” munkákban (például taxisofőrként, áruházi eladóként vagy éppen orvosként), emellett gyakrabban használják a tömegközlekedési eszközöket és általában jellemző az is, hogy többgenerációs családok élnek együtt. A hidrogénszőke hajáról és idegenellenes nézeteiről ismert Wilders viszont azt a látszatot próbálta kelteni, mintha a bevándorló háttérrel rendelkező emberek tehetnének a fertőzések megugrásáról. Twitter-oldalán arrol írt, hogy az átlag hollandok - “Henk és Ingrid” - kórházi kezeléseit és műtéteit azért halasztják el újra és újra, mert az intenzív terápiás ágyakat “Mohamed és Fatima” foglalják el, akik szerinte nem beszélik a nyelvet és nem törődnek a szabályokkal. Wilders megnyilvánulása a kormánypárt és az ellenzék soraiban egyaránt felháborodást váltott ki. Lodewijk Asscher, a baloldali Munkapárt (PvDA) elnöke egészen nyersen fogalmazott: “rasszista mocsoknak” titulálta Wilderst.



“Henk, Ingrid, Mohamed és Fatima minden nap keményen dolgoznak a kórházakban, az összes betegért” - tette hozzá.

A jobboldali Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) részéről Mustafa Amhaouch azt kérdezte a szabadságpárti vezetőtől, hogy szerinte az ilyen hozzászólás segíti-e a felnövekvő nemzedék jövőjét. Rob Jetten, a liberális D66 pártelnöke pedig arról érdeklődött a szélsőjobboldali politikusnál, hogy az emberek egymás ellen fordítása helyett nem szeretne-e inkább a helyzet megoldásában részt venni. Jetten azt javasolta, hogy a kormány célzottabban szólítsa meg a különböző közösségeket - akár holland, lengyel és arab nyelven is. Wilders ezt határozottan elutasította, ám karrierjét ismerve nem meglepő, hogy válaszában csak az arabul megfogalmazott üzenetek ötletén gúnyolódott.



Az arabok és muszlimok vannak terítéken

Wilders eleinte az általános idegenellenességből próbált politikai tőkét kovácsolni, ennek megfelelően az uniós bevándorlókkal szemben is hangulatot keltett. A Szabadságpárt 2012-ben például a közép- és kelet-európai munkavállalókhoz kötődő sérelmeik megosztására buzdította támogatóit egy direkt erre a célra létrehozott honlapon. Az internetes oldal ellen nyílt levélben tiltakozott tíz térségbeli ország nagykövete, köztük hazánk akkori képviseleti vezetője is. A szélsőjobboldali pártvezér azóta stratégiát váltott: mostanra szinte kizárólag az arab, illetve muszlim bevándorlókon köszörüli a torkát, ami politikailag is kifizetődőbbnek bizonyult. Noha Wilders továbbra is uszít, célpontjai lecserélésével szalonképessé vált a magyar kormány számára. Orbán Viktor miniszterelnök augusztus elején a Karmelita-kolostorban fogadta a szélsőjobboldali politikust, akit “nagyszerű holland fickó”-nak nevezett. A jelzőválasztás üzenetértékű: a magyar miniszterelnök a július közepi EU csúcstalálkozón csak simán “holland fickó”-ként hivatkozott Mark Rutte holland kormányfőre, akit az uniós költségvetéssel kapcsolatos álláspontja miatt azzal vádolt meg, hogy gyűlöli Magyarországot. Orbán szemében a “holland fickó” bűne az lehetett, hogy - választóit képviselve - a szigorú jogállamisági kritériumok pártján állt és takarékosabb büdzsét szorgalmazott. Hazánk azonban minden bizonnyal csak rosszabbul járna, ha Hollandiát a “nagyszerű holland fickó” vezetné, hiszen Wilders többször is kifejtette, hogy szerinte Rutte túl bőkezű volt a tárgyalásokon.