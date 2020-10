825 millió embert érint világszerte az éhezés

Szokatlanul viselkedett Kim Dzsong Un a hétvégi katonai szemlén a ballisztikus rakéták felvonultatásakor.

Kim Dzsong Un, Észak-Korea diktátora könnyekben tört ki és bocsánatot kért népétől, amiért nem tudta az országot a koronavírus miatti nehéz időszakban megfelelően vezetni – írja a The Guardian

A kommunista ország vezetője a hétvégén egy hatalmas katonai szemlén mondott beszédet a Koreai Munkáspárt alapításának 75. évfordulója alkalmából. Beszéde közben a diktátor levette szemüvegét és megtörölte könnyes szemét.

Beszélt arról is, hogy erőfeszítései és őszintesége nem volt elegendő ahhoz, hogy megszabadítsa népét a nehézségektől. Észak-Korea legjelentősebb gazdasági partnere Kína, a pandémia miatt bevezetett határzár hatására azonban a két ország közti kereskedelmi forgalom drasztikusan lecsökkent. Eközben Phenjang továbbra is azt állítja, hogy egyetlen koronavírusos esetet sem regisztráltak Észak-Koreában. Szakértők azzal magyarázták a diktátor szokatlan érzelmi megnyilvánulását, hogy Kim Dzsong Un növekvő nyomást érez az ország ellen hozott nemzetközi szankciók és a koronavírus-járvány okozta nehézségek miatt. A kommunista vezér nukleáris fegyverkezési programja miatt ugyanis évek óta nemzetközi szankciók vannak érvényben Észak-Koreával szemben. Beszédében támogatását fejezte ki a koronavírus miatt szenvedőknek és azt mondta, reméli, hogy javulhat a viszonya Dél-Koreával. Mindemellett közölte, hogy mozgósítja a teljes nukleáris arzenált, ha fenyegetés éri az országot, de tartózkodott attól, hogy nyíltan kritizálja Washingtont.

Egy amerikai tisztviselő kiábrándítónak nevezte, hogy Észak-Korea továbbra is főként rakétaprogramját fejleszti, miközben megrekedtek a tárgyalások az Egyesült Államokkal. A katonai felvonuláson interkontinentális rakétákat is bemutattak . Közszemlére tettek egy új típusú rakétát is, amelyet egy legalább 22 kerekű járművön szállítottak, és nagyobb volt bármely korábban bemutatott „társánál”.