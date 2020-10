Ellenzéki belháború: hat párt utasította vissza Hadházy Ákos korrupciós vádját

Szerintük nem igaz, amit a borsodi ellenzéki jelölttel, Bíró Lászlóval kapcsolatban közölt.



Korábban lapunk is beszámolt arról a Facebook-posztról, amelyet a független képviselő tett közzé a Fidesz győzelmével záruló, borsodi időközi választás után. Hadházy Ákos súlyos vádakkal illette a közös ellenzéki támogatással induló politikust. Többek között azt írta róla, "ha Bíró nyert volna, nem csak egy rasszista indulatú ember került volna be a parlamentbe, hanem egy olyan ember, aki elég egyértelműen részt vett abban, hogy egy kis csapat valódi fejlesztés helyett magára költött 50 millió forint EU-s támogatás egy jelentős részét." Állítása szerint úgy segítette az ellenzéki pártokat, hogy hallgatott erről az információról, noha az elnököket tájékoztatta.

Most hat ellenzéki párt - a DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP és a Párbeszéd - közös közleményben jelezte, nem igazak a képviselő állításai. Szerintük elengedhetetlenül fontos, hogy " az amúgy is feszültséggel túlterhelt közéletet ne mérgezzék félinformációkból, tájékozatlanságból, tévedésből fakadó burkolt gyanúsítgatások, amelyek igazságtartalmát nincs módunk vizsgálni." "Azonban most mégis ez történt:

a rendelkezésre álló információk alapján nem állják meg a helyüket azok az állítások, amelyeket Hadházy Ákos tett Bíró László szerepvállalása kapcsán."

A tájékoztatás szerint éppen maga Bíró László ajánlotta fel Hadházy Ákosnak, hogy minden olyan iratba betekinthet, amibe óhajt és kérdéseket is feltehet neki. A független képviselő ezt követően otthonában kereste fel Bíró Lászlót, majd a húszperces, kampányhajrában beiktatott látogatás után elégedetten távozott.

"Ami ezek után történt, arra nehéz magyarázatot találni – kiváltképpen azért, mert a pártvezetők közül senkit sem keresett meg –, mindenesetre Hadházy Ákos médiában tett, több helyen egymásnak is ellentmondó kijelentéseit visszautasítjuk."

Hangsúlyozzák, pártjaik tovább folytatják a felkészülést 2022-re. Egyúttal jelezték, hiszik, hogy Hadházy Ákos tagja politikai közösségüknek.