Kubatovról, Kunhalmiról is gyűjtött adatokat egy kínai államközeli cég

Világszerte milliókról szereztek meg információkat.

Érdekes képet kaphatunk a tömeges méretekben zajló kínai adatgyűjtésről, ha megnézzük azt a nyilvánosságra került adatbázist, amely a Zhenhua Data nevű cégtől származik.



Nem meglepő módon magyarok is feltűnnek a listán, több aktív politikus és állami vezető is.

Köztük van Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató, Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, Gyöngyösi Márton jobbikos EP-képviselő, a volt politikusok közül Kuncze Gábor, Dávid Ibolya és még sokan mások.

A történtekről beszámoló Telex azt írja, mindössze a teljes adatbázis tizedének magyar szekciójáról van szó, feltehetően ennél jóval több hazai személy került be. A nyilvántartásban különféle közösségi profilok és üzleti adatbázisok elérhetőségei találhatók, ugyanakkor a születési idő, telefonszám, emailcím, lakcím, családi állapot vagy éppen a pártállás is szerepel. Emellett különféle megjegyzések is találhatók mellettük, amely megmutatja, miért lehet érdekes az adott személy. A hazai nem éppen friss, mivel 2018 októberében frissült utoljára. A Telex a cikke végén megjegyzi, a most kiszivárgott adatbázis olyan helyre engedett betekintést, ahová ritkán van alkalmunk bepillantani: a kínai digitális megfigyelő gépezet belsejébe.