Paks 2: másképp látja az ellenzék, mint a tárca

Az atomerőmű-fejlesztés előkészítését változatlanul problémamentesnek állította be a parlament fenntarthatósági bizottsága előtti éves meghallgatása során Süli János illetékes miniszter. Pedig azért finoman szólva akadnak kérdőjelek.

Nem adott kielégítő válaszokat a parlament fenntartható fejlődési bizottsága előtt Kocsis-Cake Oliviónak a Paks 2-es beruházás várható megtérülését firtató kérdéseire Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter – közölte tegnapi sajtótájékoztatóján a párbeszédes honatya. Az ellenzéki politikus szerint, míg az Orbán-kormány az atomerőmű-bővítés megtérülését az áramárak várható emelkedésére alapozza, addig az áramárak esnek. Ezt a megközelítést a miniszter nem osztotta. Az MTI tudósítása szerint az ülésen kitartott amellett, hogy számításaik szerint az új atomblokkok teljes, 60 évre tervezett időtartamuk alatt évi 7,35 százalékos nyereséget hoznak majd. A miniszter éves meghallgatásán a beruházás-előkészítést változatlanul problémamentesként állította be, azt is megismételve, hogy az ár továbbra is fix, 12,5 milliárd euró. Kocsis-Cake Olivio ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy ez – elsősorban a forint gyengülése miatt – ma már nem (a kivitelezésre kötött, botrányos magyar-orosz szerződés 2014-es megkötésekor hangoztatott) 3 ezer, hanem már 4 ezer milliárd forint. Így szerintük a beruházás soha nem térül meg. Ráadásul a beruházásra megkötött, tízmilliárd eurós magyar-orosz hitelszerződésbe foglalt kamatnál ma már a piacról is olcsóbban szerezhető pénz – tette hozzá. A Párbeszéd az atomerőmű-beruházás helyett a meglévő blokkok 2031 utáni élettartamhosszabbítását, illetve a megújuló energiák terjesztését szorgalmazza. A politikus kifogásolta a szélerőművek létesítésének kormányzati ellehetetlenítését, de a környező államokhoz képest a napelemek terjedésében is elmaradást lát. A tegnapi bizottsági ülésen a Párbeszéd képviselői határozati javaslatot nyújtottak be az éghajlatváltozás egészségügyi kockázatainak mérsékléséről, valamint arról, hogy a hulladékdíjak beszedési jogát az állami kukaholdingtól vegyék el és adják vissza az önkormányzatoknak. A Demokratikus Koalíció törvénymódosító javaslata az egyszer használatos műanyagok betiltásának jövő év közepétől hatályos szabályain szigorított volna. A bizottság kormánypárti többsége mindhárom javaslatot elkaszálta.