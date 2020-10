Az MSZP egykori politikusa, az Országgyűlés korábbi alelnöke 62 éves korában halt meg.

Elhunyt Mandur László, az MSZP egykori politikusa, az Országgyűlés korábbi alelnöke, fotográfus, mérnök, közgazdász – közölte az MSZP a Facebook-oldalán. Mandur László 1958-ban született Csömörön, a győri Közlekedési Egyetemen 1979-ben, míg a Corvinus Egyetem jogelődjén 1991-ben végzett. Közéleti munkája Budapesten teljesedett ki, hiszen betöltötte a fővárosi szervezet elnöki tisztjét is. Munkáját 2002-től 3 cikluson át az MSZP országgyűlési képviselőjeként végezte, 2002-2010. között az Országgyűlés alelnökeként is, de végig hű maradt hobbijaként is szeretett hivatásához, a fotográfiához. 2013-2019. között a Közszolgálati Közalapítvány Kuratórium tagja volt. Fotói hazai is külföldi kiállításokon is megjelentek, albumai mellett képregényt is alkotott, de a Képviselői Irodaházban is láthatták kollégái, barátai, tisztelői dokumentalista fénykép felvételeit. Tagja volt a Magyar Fotóművészek Szövetségének, a Magyar Közgazdasági Társaságnak, és a Közlekedéstudományi Egyesületnek. Közvetlensége, humora, stílusa szimpatikussá tette bárki számára már az első pillanatokban. 62 évesen távozott – írta az MSZP.