Csökkentheti a rák kockázatát a reggeli sport

A 215 millió fényévnyire lévő csillag túl közel került a fekete lyukhoz, amelynek gravitációs ereje vékony "csíkokra" metélte az égitestet.

Egy csillag "spagettifikációját", vagyis egy fekete lyuk általi felfalásának utolsó pillanatait sikerült rögzítenie egy nemzetközi kutatócsoportnak. A világ több pontján lévő teleszkópok segítségével észlelték a ritka fényrobbanást, amelyet a szupernagy tömegű fekete lyuk által elnyelt csillag bocsátott ki. Ez az árapályerő általi szétszakítás (TDE) okozta fellobbanás a legközelebbi ilyen fényjelenség, amelyet eddig észleltek: a Földtől mindössze 215 millió fényévnyire történt.

Amikor egy csillag túl közel halad el egy fekete lyuk mellett, az abból ható szélsőségesen nagy gravitációs erő a csillagot vékony anyagáramlatokká nyújtja - ez a spagettifikáció. A folyamat közben az anyag belehullik a fekete lyukba, fényes energialobbanást idézve elő, amelyet a csillagászok képesek észlelni.



A TDE események nagyon ritkák és nem könnyű a tanulmányozásuk, mivel általában por- és törmelékfelhő homályosítja el őket. A Birminghami Egyetem által vezetett nemzetközi kutatócsoport azért volt képes ennek az eseménynek a példa nélküli részletességgel történő tanulmányozására, mert rövid idővel azt követően észlelték, hogy a csillagot szétszakította a fekete lyuk – olvasható az egyetem közleményében.

Az AT2019qiz nevű fénylobbanást az Európai Déli Obszervatóriumhoz tartozó VLT (Very Large Telescope) és a NTT (Új Technológia Teleszkóp - New Technology Telescope), a Las Cumbres Observatory globális teleszkóphálózat és a Swift amerikai csillagászati műhold segítségével egy több mint hat hónapos időszakban vizsgálták, amely idő alatt folyamatosan fényesedett, majd elhalványult. A kutatás eredményeit a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című tudományos lapban mutatták be.

A jelenség szinte azonnali és átfogó megfigyelése ultraibolya, optikai, röntgen- és rádiósugárzásban először tárta fel csillagból kiáramló anyag és az elnyelésekor kibocsátott fényes lobbanás közötti kapcsolatot. "A megfigyelés kimutatta, hogy a csillag nagyjából a Naphoz hasonló tömegének a felét elveszítette a fekete lyuk miatt, amely több mint egymilliószor nagyobb tömegű" – idézte Matt Nichollt, a Birminghami Egyetem munkatársát, a tanulmány vezető szerzőjét az EurekAlert tudományos hírportál.

A kutatás segít jobban megérteni a szupernagy tömegű fekete lyukakat és azt, hogyan viselkedik az anyag a körülöttük lévő szélsőséges gravitációjú környezetben.