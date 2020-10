Müller Cecília: A héten elérhető lesz az influenza elleni oltás

A MESZK kérdőívét 30 042 szakdolgozó töltötte ki, akiknek fele kórházban dolgozik. S mindössze csak hat százalékuk hajlandó aláírni az új munkaszerződéseket.

A megkérdezett szakdolgozók harmada nem kívánja aláírni az új szolgálati jogviszonnyal járó új munkaszerződését – derült ki a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara országos felméréséből . Az önkitöltős online kérdőívre október 9. és 13. között válaszolhattak a köztestület tagjai. A mini kutatással a kamara vezetői egyben felhatalmazást kértek az ápolóktól, szakdolgozóktól arra, hogy milyen tiltakozó akciókat támogatnának, ha nem sikerül módosítani az alig 24 óra alatt elfogadott jogszabályt. Mint emlékezetes a törvénnyel a döntéshozók átírták a foglalkoztatási jogviszonyt, amely így leginkább a fegyveres testületek működéséhez igazítaná egészségügyet. A szakdolgozói kamara a maga részéről az első perctől egyértelműen elutasította törvényt, hiszen míg az orvosok legalább béremelést, ők most semmit nem kapnak a foglalkoztatási körülményeik teljes átalakításáért cserébe. A MESZK kérdőívét 30 042 szakdolgozó töltötte ki, akiknek fele kórházban dolgozik. S mindössze csak hat százalékuk hajlandó aláírni az új munkaszerződéseket. Arra a kérdésre, hogy amennyiben fölmondják a munkájukat, hová mennének dolgozni, a legtöbben 8758-an (30 százalék) végleg elhagynák a pályát, utánuk a legtöbben a magánegészségügyet választanák. A kitöltők harmadának van mellékállása az egészségügyben, azaz valószínűleg, ha ők távoznak több intézmény is elveszti az alkalmazottait. Lapunknak Babonits Tamásné, a szakdolgozói kamara alelnöke elmondta: ma reggel levelet küldtek Pintér Sándor belügy, és Kásler Miklós humán miniszternek, ebben jelezték, hogy milyen kockázatokat látnak a felmérés adatai alapján az új törvény bevezetésének és egyeztetést kértek a módosításokról. Az alelnök szerint az új jogállási törvény pánikot keltett a szakdolgozókban, és már most annyian keresnek állást, hogy az lassan veszélyezteti a kirendeléseket. Példaként említette, hogy szociális intézménybe jelentkeznek diplomás ápolók, műtősnők.