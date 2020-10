„Az e-sportban az a szép, hogy olyan szoros a mezőny, szinte bárki nyerhet”

Bereznay Dániel a szerdán kezdődő világbajnoki sorozatban csapata végső sikerét helyezi előtérbe, ugyanakkor szeretne egyénileg is a legjobbak között végezni.

A koronavírus-járvány egy jó időre megálljt parancsolt a hagyományos sportoknak, ezekben a hónapokban jóval nagyobb figyelmet kapott az e-sport. „A figyelem mindenképp a többszörösére nőtt, de nem maradt meg mindenki” – mondta el a Népszava érdeklődésére az e-sportoló Berenzay Dániel, aki idén is megméretteti magát a szerdán kezdődő virtuális Forma-1-es világbajnokságon. – Több ember megismerte ezt a világot, most már még jobban ismernek minket a csapatok, akár a valós versenyzők is, valamilyen szinten tisztelnek is minket, ami elég jó érzés” – tette hozzá az Alfa Romeo csapatának versenyzője. Az elmúlt években Angliában egy e-sport csarnokban bonyolították le a világbajnokság eseményeit, erre idén a járványhelyzet miatt nincs lehetőség. „Otthonról fogjuk lejátszani a futamokat. Szerettem volna élőben játszani, de természetesen az emberek biztonsága a legfontosabb. Technológiailag ez kihívást jelent, mert a szervezetők a közvetítés minőségét szeretnék hasonlóan magas minőségen fenntartani” – mondta Bereznay. „A különbség az, hogy nem vesz minket körül egy stáb, mindössze a webkameránkat, illetve egy képernyőrögzítő hardvert fogunk használni. Nem lesznek teljesen egyenlők a feltételek, kinek ilyen, kinek olyan az internetkapcsolata, talán lesznek laggok (hálózati adatkésés – szerk.) is. A számítógépek, az ülések sem egyformák, egyetlen kikötés van: a kormánynak ugyanolyannak kell lennie. Én nagyon szerettem, amikor ugyanazzal a monitorral, számítógéppel, üléssel versenyeztünk, mert úgy dőlhetett el a legigazságosabban, hogy ki a legjobb” – mondta Bereznay. Hozzátette: nem tart attól, hogy egy esetleges technikai probléma miatt hátrányba kerül. Csapata, az Alfa Romeo tavaly a harmadik helyet szerezte meg a konstruktőrök között, idén viszont ennél is jobb eredmény a cél, az olasz istálló ennek a jegyében szerződtette a holland Jarno Opmeert a magyar pilóta mellé. „Tavaly mindössze néhány ponttal végeztem Jarno előtt, úgy érzem, vele a csapat még erősebb lett. Fel kell kötnöm a gatyámat, hogy harcba szállhassak vele. A konstruktőri világbajnokságban az első helyet célozzuk meg, egyéniben pedig a top négyet. A csapatbajnokság a legfontosabb, mert azt díjazzák. ” – tette hozzá Bereznay, aki szerint hét-nyolc játékos között dőlhet el a világbajnoki cím, de egy-egy versenyen mások is odaérhetnek az elejére. „Az e-sportban az a szép, hogy olyan szoros a mezőny, szinte bárki nyerhet” – véli Bereznay, aki heti 35-40 órát gyakorolt az elmúlt időszakban. „Sok más projektben is részt veszek: van Youtube-csatornám, szenvedélyem a fotózás és a filmkészítés. Annak ellenére, hogy ez a munkám, a nyáron nem csak a gyakorlás töltötte ki minden időmet, de az utolsó hetekben már ez lett a prioritás. Szerintem minden jól megy, de nem az a lényeg, hogy ki, hogyan teljesít a felkészülés alatt, a verseny napján kell megautózni a legjobb időt.” Egyelőre nehéz megítélni, hogy a pilóták milyen formában várják az idénykezdetet, ugyanakkor biztató előjel az Alfa Romeo számára, hogy a múlt csütörtöki tesztversenyen az olasz istálló két pilótája zárt az élen. „Ezek jó jelek, de ezért nem kaptunk pontot. A valós erőviszonyok az első három verseny után fognak kiderülni” – vélekedett Bereznay, aki a szabályváltozásokról is szót ejtett. Meglátása szerint nem hoz majd nagy változást, hogy a valós versenytáv 25 százaléka helyett immár 35 százalékot kell teljesíteni, az időmérő edzés megreformálásával viszont nem ért egyet. A korábbi 18 perces verziót felváltja az, ami a valódi Forma-1-ben is van, azaz egy három részre osztott, közel egy órás esemény lesz. „Ennek semmi értelmét nem látom, számomra érthetetlen, hogy az időmérő hosszabb lesz, mint maga a verseny. Kicsit tartok ettől a változástól, mert nekem van a legtöbb pole pozícióm az e-sport történetében, úgyhogy innen csak hátrafelé vezethet az út. De remélem, nem így lesz és fenntartom azt a szintet, amit eddig képviseltem. Ez mindenképp egy olyan dolog lesz, amit gyakorolnom kell.”

Versenynaptár Október 14. – Bahrein és Vietnam Október 15. – Kína November 4. – Hollandia és Kanada November 5.– Ausztria Novembert 18. – Nagy Britannia és Belgium November 19. – Olaszország December 16. – Japán és Mexikó December 17. – Brazília Az események magyar idő szerint 20.30-kor kezdődnek, s a Forma-1 hivatalos Youtube-csatornáján tekinthetőek meg.