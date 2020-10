Negyvennégy lakó lett fertőzött egy kiskunfélegyházi idősotthonban, hárman meghaltak

A demensrészlegen terjedt leginkább a fertőzés, amit egy helyi dolgozó hozhatott be az intézménybe.

Valószínűleg egy tünetmentes konyhai dolgozó vitte be a koronavírust egy kiskunfélegyházi idősotthonba, ahol aztán később 44 ellátott és 11 dolgozó vagy kontaktszemély tesztje lett pozitív. A fertőzött lakók közül hárman meghaltak– írja a 444.hu , a Félegyházi Közlönyre hivatkozva. Az idősotthon igazgatója, Gálig Erzsébet még múlt pénteken nyilatkozott az az önkormányzati lapnak; beszámolója szerint a demensrészlegen volt a legtöbb fertőzött, az áldozatok pedig 80 évnél idősebbek voltak, és alapbetegségekkel is küzdöttek. A betegek közül jelenleg negyven főt ápolnak kórházban.

Hozzátette, a fertőzés miatt be kellett zárni a konyhát, és „mivel a fertőzöttekkel kontaktban álló munkatársaknak is karanténba kellett vonulniuk, egyszerűen nem volt, aki dolgozzon”. A központi önkormányzati konyha vette át a feladatokat, a karanténba került sofőrök helyett pedig a mezőőrök dolgoztak. „Nagyon megnehezíti a dolgunkat, hogy sok munkaerő kiesett a rendszerből a kontaktkutatások következtében elrendelt karantén miatt is. Túlzás nélkül mondhatom, hogy emberfeletti munkával tudjuk ellátni a feladatainkat. Iszonyatosan nagy teher van a dolgozókon lelki és fizikai értelemben egyaránt.” - mondta Gálig. A 444.hu beszélt az egyik elhunyt lakó lányával, aki azt mondta, szeptember 28-án érkeztek meg a pozitív teszteredmények. Aznap este tudta meg telefonon, hogy az édesanyját a többi lakóval együtt a kiskunhalasi kórházba, majd október 1-jén a helyi börtön területén felépített járványkórházba szállították. A hozzátartozó úgy tapasztalta, az idősotthonban tényleg mindent megtettek a lakók védelme érdekében. Azt viszont nehezményezi, hogy az önkormányzat több mint egy héttel a pozitív tesztek után közölt erről bármit nyilvánosan. A lap az ügyben kérdéseket küldött Csányi József polgármesternek, ám egyelőre nem kaptak választ. Keddi adatok szerint az országban 52 idősotthonban van jelen a vírus, és 640 fertőzött gondozottról tudnak.