Jászfényszarun az 1990 óta hivatalban lévő polgármester mondott le nemrég.
Csányi József a jövőben tanácsadóként vállal szerepet a város fejlődése érdekében.
A gyanúsítottak főleg kortársaik között terjesztették a kábítószerek különféle fajtáit.
A szerelvényen tizenhatan tartózkodtak, senki nem sérült meg.
Újabb szimbolikus helyszínre látogat a Tisza Párt listavezetője.
Állítólag mentők és rendőrök is érkeztek Csányi József otthonához.
A rendőrök két embert őrizetbe vettek. Az állatot megtalálták és visszaadták a tulajdonosának, aki 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
A baleset kedd éjjel a sztráda Szeged felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében történt.
A gépkocsi sofőrjét és utasát a mentők kórházba vitték. A balesetben megrongálódott a vasúti pálya és a felsővezeték, a helyreállítás várhatóan kedd délelőttig tart.
Nem csak ez az egyedüli kellemetlenség, mellyel a megszorítások miatt szembesülni kell az alföldi városban.
A mentők hosszasan próbálták újraéleszteni.
Saját gyerekei ellen pedig hamis feljelentéseket tett.
A demensrészlegen terjedt leginkább a fertőzés, amit egy helyi dolgozó hozhatott be az intézménybe.
Jelenleg pótlóbusz szállítja az utasokat Lakitelek és Kiskunfélegyháza között.
A helyszínelés idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták a 4625-ös utat.
Az 59 éves férfi súlyosan sérült, autója összetört, most figyelmetlensége miatt is fizetnie kell.
A holttestekre a feltételezett tettes apja talált rá, ő értesítette a rendőröket is.
Három tárgyból megbukott, de csak kettőből szeretett volna vizsgázni.
Beismerő vallomást tett a 63 éves gyanúsított, szabadlábon védekezhet.
A nyomozók rövid időn belül elfogták az elkövetőt.
A rendőrök előállították a feltételezett elkövetőt, akinek elszámoltatása folyamatban van.
A 85 esztendős tatai férfi Kiskunfélegyháza térségében vezetett a forgalommal szemben a sztrádán.
A rendőrök a lakosság segítségét kérik Sánta József megtalálása érdekében.
A sértett életveszélyesen megsérült, a nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat.