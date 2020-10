A kormány kedvenc témái kevésbé érdekli a fiatalokat

Muszáj lesz módosítania a kormánynak az orvosi bérek emeléséről és a munkavégzési szabályokról szóló törvényen, mert komoly tüzek látszanak a rendszerben – mondja Sinkó Eszter egészség-közgazdász, aki szerint jelenleg a folyamat nem a megoldás irányába megy.

Bár a kormány arra készült, hogy az orvosi béremelésekkel tiszta helyzetet teremt, óriási bonyodalmak alakulnak ki az egészségügyben az intézkedés miatt. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász az Új Egyenlőség legfrissebb podcastjában arról beszélt: a kormány elképzelése az volt, hogy a jelentős orvosi béremelés nyomán a betegek, ha bemennek egy közellátó intézménybe, ott nem találkoznak magánorvossal és hálapénzt sem kell adniuk, illetve nem kell „pitizniük” az ellátásért. Azaz világos helyzet alakul ki. Csakhogy a történet nem ilyen egyszerű. A mostani szabályok szerint ugyanis az orvosoknak új szerződést kell kötniük az intézményeikkel, és el kellene fogadniuk, hogy hónapokra vagy akár egy évre is máshova rendeljék ki őket. Erre az orvosok többségének az a válasza, hogy így eszük ágában sincs aláírni a szerződést. A másik problémás pont a másodállás kérdése, amit kivezetnének. „A közellátó rendszeren belül az orvosok rengeteg másodállást vállalnak, és az intézmények lényegében körbefoglalkoztatják őket. Ez nemcsak a pénz miatt fontos, hanem azért is, mert rengeteg ellátási pont van az egészségügyben, ahol nincs elegendő létszám. Vagyis ha a másodállást nem engedélyezik vagy korlátozzák, akkor bizonyos szolgáltatások megszűnnek”. Biztos, hogy a kormány a szabályozás korrigálására kényszerül, mert most az látszik, hogy – miként a politológusok mondani szokták – 300 milliárdért egy hatalmas pofont vásárolt meg magának. A kérdés csak az, hogy ki hogyan akar ebből a helyzetből kijönni. Sinkó Eszter azt is problémának látja, hogy nem lehet látni, a kormányban ki ma az egészségügy irányítója, „illetve amit látni, az picit ijesztő”. Hiszen úgy tűnik, a belügyminiszter engedélye nélkül semmi nem történik. Ez olyan, mintha Pintér Sándor a gyámja lenne mindannak, ami az egészségügyi államtitkárságon történik. Vagyis ahelyett, hogy átalakítanák az egészségügyi rendszer irányítását, mindenféle kiegészítő megoldásokat hoznak. Annak ugyanakkor szavai szerint örülni lehet, hogy Pintér Sándor vette kezébe az irányítást, hiszen legalább világos elvárásokat fogalmaz meg.