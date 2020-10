A NER-polip egyre izmosabb csápjának tűnik a Mathias Corvinus Collegium

A koronavírus második hullámának ellenére szeptemberben a korábbi éveket is meghaladó vállalkozás-létesítési lázat tapasztalt az Opten.

Az újonnan induló vállalkozások szeptemberi, 2584-es értéke 2020 második legerősebb adata - közli az Opten. Ez azért is figyelemre méltó, mert míg a júliusi csúcsot az elhalasztott cégalapításoknak tudták be, addig ez a hatás szeptemberre enyhült – közölte Pertics Richárd, a céginformációs szolgáltató elemzője. Az alapítások száma 6,8 százalékkal haladta meg az igen erős évnek számító 2019 átlagát. Az elmúlt 5 év során nem mértek ilyen magas szeptemberi adatot. A jelenség csak kis mértékben utal a vállalkozási bizalom javulására. A szeptemberi érték még lehet a Covid két hulláma közötti megnyugvás hatása és a gazdasági válság miatt sokan vágnak kényszervállalkozásba is. Bár az adat hasonlít az elmúlt évek szintjéhez, az Opten elemzője ebben mégis kevésbé vél egészséges és tartós jeleket felfedezni. A magas cégalapítási kedvhez az is hozzájárulhat, hogy a 2021-től jelentősen szigorodó KATA-szabályok miatt az egyéni vállalkozók egy része inkább társaságot alapít. A szeptemberben közzétett 2500 cégtörlés az elmúlt öt év 3. legalacsonyabb értéke. Vagyis összességében bővül a bejegyzett cégek száma. Ez azért is fura, mert 2019-ben csökkent az érték. A fordulat azonban itt is ideiglenes lehet, mivel a vállalatközi kapcsolatok jelentős részét most jellemző hitelezői türelem idővel elfogyhat. A legcsúnyább cégmegszűntetésnek számító felszámolásból 323-at tettek közzé, ami szintén alacsony érték. Az ősz első havában 731, nyugodtabb bezárást sejtető végelszámolás jelent meg. Ez magasabb, mint az előző évek értéke, de a 2020-as szintnél alacsonyabb. Szeptemberben 4214 társas vállalkozás ellen indult legalább egy végrehajtási eljárás. Ez kevesebb, mint a 2019-es havi értékek - vagyis a hitelezői türelem itt is tetten érhető -, az 510 ezer céget tartalmazó hazai bázishoz képest viszont még mindig sok.