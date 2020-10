Nem csak a súlyos koronavírusos betegeknek lehetnek elhúzódó tüneteik

Tízezer embernek adják be a vakcinát, hogy kiderüljön, jelenthet-e átmeneti megoldást.

Új, globális vizsgálatot indítottak brit tudósok annak kiderítésére, hogy a tuberkulózis ellen, 1921-ben fejlesztett BCG-oltás csökkenti-e a Covid-19 betegség hatásait – írta a Qubit . A Magyarországon 1954 óta kötelezően alkalmazott vakcináról eddig is lehetett tudni, hogy más fertőzésekkel szemben is védelmet nyújt. Tavasszal arról is lehetett hallani, mi is megírtuk , hogy azokat az országokat kevésbé sújtja a járvány, ahol kötelező volt a BCG-oltás, bár a második hullámban ennek jelei nem látszanak.