Trump elővette a 2016-os forgatókönyvet

Minden eszközzel igyekszik mozgósítani saját szavazótáborát, miközben az utolsó hetekben bevetett „leleplezésekkel”, megint egy „titkos e-mailek” körüli botránnyal próbálja elbizonytalanítani a demokrata párti szavazókat.

A kampányhajrában Trump csapata mindent bevet – ahogy Amerikában mondják, még a konyhai mosogatót is hozzávágja Joe Bidenhez. A New York Post szerdán a volt alelnök Hunter nevű fiáról közölt kompromittáló fotókat , amelyeket Trump személyes ügyvédje, Rudy Giuliani juttatott el a jobboldali laphoz. A volt New York-i polgármester állítólag egy John Paul Mac Isaac nevű férfitól kapta meg Hunter Biden laptopjának tartalmát. A gépet évekkel ezelőtt javításra adták le Mac Isaac wilmingtoni (itt él a Biden-család) Mac Shopjában, de aztán nem mentek érte. A szerviz tulajdonosa belenézett a fájlokba, majd a merevlemezt állítólag tavaly decemberben eljuttatta az FBI-hoz. A Szövetségi Nyomozó Iroda egyelőre nem volt hajlandó kommentálni az ügyet, így azt sem, hogy valóban megkapták-e a gép memóriájának tartalmát és indítottak-e miatta nyomozást.

Giuliani 40 ezer, a gépen tárolt e-mailről is beszél. Az egyikben, amelyet a Post közölt, a Buriszma nevű ukrán energetikai vállalat egyik tanácsadója megköszöni Hunternek, hogy összehozta apjával. Joe Biden stábja szerint azonban a találkozó nem szerepel az alelnök programjait vezető naplóban. Hunter Biden a Buriszma igazgatótanácsi tagjaként 2014 és 2019 között havi 50 ezer dolláros fizetést húzott. A történet meglehetősen kusza, egyelőre csak az világos, hogy a Trump-kampány egy az egyben a négy évvel ezelőtti forgatókönyvet követi: minden eszközzel igyekszik mozgósítani saját szavazótáborát, miközben az utolsó hetekben bevetett „leleplezésekkel”, megint egy „titkos e-mailek” körüli botránnyal próbálja elbizonytalanítani a demokrata párti szavazókat. Ez négy éve bevált - Trump a mai napig követeli, hogy hozzák nyilvánosságra a Hillary Clinton külügyminiszeri levelezésének részét képező 30 ezer „eltitkolt” e-mailt. Joe Biden nem tagadja, hogy Hunter korábban kábítószer-függőséggel küzdött és az elnökjelölt stábja sem cáfolta a fotók valódiságát. Ezeken Hunter meztelen felsőtesttel, illetve kristályos kokain szívása közben látható. Állítólag vannak ennél zaftosabbak is, de azokat a többi e-maillel együtt későbbre tartalékolják. Ugyanakkor a republikánus álláspontot valamelyest gyengíti, hogy az irányításuk alatt álló szenátusi bizottság egy hónappal ezelőtt anélkül zárta le Joe Biden és a Buriszma körüli vizsgálatot, hogy nyomát találták volna korrupt vagy etikátlan magatartásnak. A legfontosabb megállapítás értelmében az alelnök Ukrajnában a kormányzat hivatalos politikáját képviselte. Az is árulkodó részlet, hogy a jobboldali média csütörtökön már nem is Bident támadta, hanem a Twittert és a Facebookot, amiért azok megbízhatatlannak minősítették a Mac Isaac-Giuliani féle sztorit és korlátozták annak terjeszthetőségét.

Az elnök és a first lady szerdán tizennégy éves Brannon fiúkat is bevetette a választási küzdelemben. Melania Trump felfedte, hogy gyermekük is elkapta a koronavírust, az elnök pedig szerda esti kampánygyűlésén már azzal dicsekedett, milyen könnyen esett túl a fertőzésen a „gyönyörű” Brannon. Donald Trump szerint ez is azt bizonyítja, hogy a fiatalok 99,9 százalékának nincs félni valója és a gyerekeket „vissza kell küldeni az iskolába”. Ezzel kapcsolatban 70-en túli, középiskolában tanító amerikai ismerősünk megosztotta velünk aggodalmát: hamarosan döntés elé állítják, vállalja-e a fertőzés kockázatát, vagy feladja a munkáját, amelyet pedig nagyon szeret.