Kásler Miklós előírta, hogy a kórházaknak meg kell duplázniuk a készenlétben tartott ágyszámot

A kórházaknak az eddigi 10 százalék helyett az ágyak 20 százalékát kell fenntartaniuk a COVID-betegek ellátására.

Új egészségügyi utasítást adott ki Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere. A lapunk birtokába jutott, október 12-i keltezésű egyedi utasítás szerint egyes intézményeket kizárnak a koronavírusos betegek ellátásából, a COVID-fertőzöttek részére pedig az eddig előírt kórházi ágyszám dupláját kell fenntartani. Eszerint koronavírussal fertőzésgyanús, illetve igazoltan fertőzött személy nem kerülhet be a következő intézetekbe:



Minden olyan kórháznak, egészségügyi szolgáltatónak, amely nem kapott mentesítést a COVID-betegek ellátása alól,

Valamennyi 200 fő feletti, bentlakásos idősotthonban biztosítani kell a gépi lélegeztetéshez szükséges feltételeket, így különösen a non-invazív lélegeztetőgépeket. Új előírás az is, hogy most már a járó- és fekvőbeteg ellátásában a magas kockázatú elektív beavatkozásokat csak akkor lehet elvégezni, ha a páciens rendelkezik egy negatív PCR-teszttel. Az apás szülések továbbra is engedélyezettek, a szülőszobában jelen lehet az apa, illetve az anya által választott személye. Császármetszés esetén azonban nem tartózkodhat hozzátartozó a műtő légterében. Az egészségügyi szolgáltatók továbbra is kötelesek kiemelten őrizni a védőeszközöket, és nyomon követni azok nyilvántartását. Védett raktárban kell tárolni azokat, szigorú napi készletgazdálkodás mentén. Amennyiben egy dolgozó nem az előírásnak megfelelően használja a védőeszközt, fel kell hívni a figyelmét a rendeltetésszerű használatra. Ha ezután sem teszi meg, akkor „a munkavégzéstől a rendeltetésszerű használatig el kell tiltani”. Az utasítás rögzítette, hogy a 65 év feletti egészségügyi dolgozók részt vehetnek a betegellátásban. A levéltől a 24.hu is beszámolt.