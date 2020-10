A Jobbik a Mazsihisz mellett

A párt közleményben állt ki Heisler András mellett.

Jakab Péter pártját a vészkorszakot megelőző időkre emlékezteti, ahogyan a kormányfő a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) vezetőjét támadja – derült ki a Jobbik csütörtöki közleményéből, amelyben kiálltak Heisler András mellett, miután a Fideszből azért bíráltak, mert nem emelt szót a tiszaújvárosi időközi parlamenti választáson közös jelöltként indított Bíró László korábbi antiszemita kijelentései miatt, amiért a jobbikos politikus időközben elnézést kért. Orbán Viktor kormányfő a választás előtt, a Kertész Imre Intézet átadásakor – Bíróra utalva – kifogásolta, hogy „antiszemita politikus” indul „baloldali képviselőjelöltként”. A miniszterelnököt a jelek szerint annyira felzaklatta az eset, hogy indulatait a kormánypárti győzelem sem csillapította le. A Mandiner.hu legalábbis a „kormányfőhöz közeli körökből” úgy értesült, Orbán Viktor személyesen Heisler Andrást tartja felelősnek azért, hogy a „baloldali pártok egy antiszemita jelöltet támogattak”. A miniszterelnökben „megütközést keltett”, hogy ennek megakadályozására „Heisler nem vetette latba tekintélyét”. Heisler András közleményben reagált: a Mazsihiszen belül egyértelmű konszenzus van arról, hogy pártpolitikai kérdésekbe a szövetség nem kíván beavatkozni, vallási felekezetként ilyen ügyekben nincs, nem is lehet illetékessége. Párbeszédre törekednek a közélet szereplőivel, „azonban a Jobbikkal – annak vállalhatatlan múltja miatt – deklaráltan nincs kapcsolatunk”, és ezen a helyzeten nem is szándékoznak változtatni. A Mazsihisz, miközben „tiszteletben tartja a hívek sokszínű pártpreferenciáját”, megkönnyebbüléssel vette tudomásul, hogy az „antiszemita kijelentéseiről elhíresült jelölt” nem jutott be a Parlamentbe. A Jobbik úgy tett, mintha a rá nézve kellemetlen megállapítások elkerülték volna a figyelmét. A párt is közleményt adott ki, amely nem csupán korrektnek minősítette Heisler állásfoglalását, hanem kifejezetten védelmébe vette a Mazsihisz elnökét: „Orbán Viktor Heisler András támadásával ismét antiszemitizmust szít”. Márpedig a „néppárti Jobbik elutasítja a keresztény tanítással és erkölccsel ellentétes gyűlöletkeltést és a szélsőséges politikai eszméket”. A Jobbik elfogadhatatlannak nevezte, hogy Orbán „a vészkorszakot megelőző időket idézve egy vallási közösség vezetőjét bűnbakként megbélyegezve vonja felelősségre egy tőle teljesen független politikai jelöltállítással kapcsolatban. Innen már csak egy lépés az üldözés és üldöztetés”. Különösen annak fényében visszás a miniszterelnök magatartása, hogy a kormány „szinte nyíltan antiszemita kampányt folytatott” Soros György ellen. Közleménye végén a Jobbik kitért arra is, hogy a fideszes kormányzat „olyan nyíltan antiszemita nézeteket valló személyeket tüntetett ki, mint például Raffay Ernő, Döbrentei Kornél, Bayer Zsolt vagy éppen Takaró Mihály”.