Orbán Viktor: Ne tervezzenek külföldi síutakat!

A Népegészségügyi Központ kérdésünkre nem árulja el, hogy a járványügyi szabályozást illetően miért tesznek különbséget sportág és sportág között.

„Ha fociszurkolónak öltözünk bemehetünk?” – kérdezte egy kommentelő a Hungaroring hivatalos Facebook-oldalán, miután kiderült, hogy járványügyi okok miatt zárt kapusak lesznek a mogyoródi autóversenypályán a hétvégi futamok. Az irónia nem indokolatlan:



miközben a közelmúltban 15500 ember drukkolhatott az UEFA által is kísérleti meccsnek nevezett labdarúgó szuperkupán Budapesten, és hétről-hétre kilátogathatnak a drukkerek az NBI-es mérkőzésekre, addig a túraautó-világkupa (WTCR) és a kamion Európa-bajnokság hétvégi futamait nem lehet a helyszínen nézni.

Az állami Hungaroring Sport Zrt. a múlt héten jelentette be, hogy zárt kapusak lesznek a versenyek. Mint azt közleményükben írták, „a versenypálya vezetősége az elmúlt hetekben és napokban egyeztetett az illetékes hatóságokkal, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása alapján hozta meg döntését.” A lépés annyiban nem indokolatlan, hogy a járványügyi adatok napról napra aggasztóbbak, jelentősen nő a fertőzöttek, a kórházban ápoltak és a vírus miatt elhunytak száma is, vagyis van érv a kockázatok csökkentés mellett. Csakhogy a Hungaroringen hozott döntés rávilágít arra: meglehetősen következetlen a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Ha ugyanis az autóversenyek esetében kerüli a kockázatokat az NNK, akkor például a futballmeccseknél miért nem látszik ugyanez az óvatosság? Ha a Hungaroring veszélyes, akkor a Puskás Aréna miért nem az? Megkerestük az NNK-t, és kértük, oldja fel ezt az ellentmondást. Megkérdeztük azt is, változott-e az NNK álláspontja, és esetleg a Hungaroringnek adott ajánlás már azt jelzi-e, hogy a futballmeccsektől is távol tartanák a nézőket. Az állami szervezet azonban a múlt pénteken elküldött kérdéseinkre öt nap alatt sem válaszolt. Azóta viszont kiderült, a futballmérkőzéseket továbbra sem tekintik annyira kockázatosnak, hogy távol tartsák a nézőket. A pénteki Kisvárda-Ferencváros bajnoki labdarúgó mérkőzésre még tegnap is lehetett jegyet vásárolni. Megkerestük a Magyar Labdarúgó Szövetséget (MLSZ) is, egyebek mellett arra voltunk kíváncsiak, tervezik-e felülbírálni a Hungaroringnek adott NNK-ajánlás alapján azt a gyakorlatot, hogy nézők előtt rendezik a hazai mérkőzéseket. Azt írták: „Az MLSZ a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan kizárólag a kormányzati és járványügyi szervek által nyilvánosan előírtakat követi. Amennyiben egy ilyen előírás a labdarúgásra vonatkozik, akkor követjük az előírást, amennyiben szélesebb körben érvényes az előírás, akkor kidolgozzuk a labdarúgásban történő alkalmazás speciális szabályait. Fentiek szerint a járványügyi kérdésben a szövetség nem hozott önálló döntéseket, valamint nem kezdeményezett a nyilvános rendeleti szabályozáson kívül eső eljárásokat, és a jövőben is ehhez tartja magát.”