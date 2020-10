Rendőrök tartottak házkutatást a VII. kerületi polgármesteri hivatalban, lemondott egy DK-s képviselő

Az országos tisztifőorvos a nem egy háztartásban élőknek a személyes kapcsolat helyet videochat-et javasolja.



A koronavírus-járvány második hullámában a legfájdalmasabb, hogy péntekre elhunyt 33 beteg, akiknek mindegyike valamilyen krónikus-, illetve gyorsan lezajló daganatos megbetegedésben szenvedett – jelentette ki az operatív törzs délelőtti tájékoztatóján Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos közölte, utóbbi halálos áldozat 20 éves volt, a legidősebb elhuny pedig 90 éves. Müller Cecília ismertette a Népszava által is közölt péntek reggeli járványügyi adatokat. Tehát péntek reggelre 1293 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), és ezzel 43 025 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A szakember szerint sajnos folyamatosan emelkedik a kórházban ápoltak száma (1642) és azoké is, akiket lélegeztetőgépen (171) kezelnek. Ezért felhívta a figyelmet:

„A már korábban megismert járványügyi rendszabályokkal kell visszaszorítani a fertőzéseket.”

Ismét hangsúlyozta, hogy az idősebb életkor önmagában kockázati tényező, különösen a bentlakásos otthonokban és intézményekben ahol a szeptemberben elrendelt látogatási tilalom hatékony.



„Közel százezer ápolt van országszerte, és az intézményeknek mindössze 8 százalékába jutott be a vírus, ez jó arány” – tette hozzá.

Müller Cecília az ősz beköszöntével és a tél közeledtével ismét elővett néhányat a járvány első hullámában megszokott jótanácsokból. Most az immunrendszerünk megerősítését tartotta fontosnak, mondván, ebben az időszakban kevesebbet mozgunk, sok időt töltünk beltérben. Ezért sorolta:



Mindenkinek kiegyensúlyozott táplálkozásra, naponta 3 adag gyümölcs-zöldség fogyasztására van szüksége. Egy adag gyermeknek és felnőttnek egyaránt ökölnyi legyen.

Fontos a vitaminbevitel, elsősorban a C- és a D-vitamin, valamint bőséges folyadék (víz vagy gyümölcslé) bevitele.

Az alkoholfogyasztás és a dohányzás nagyon káros, csökkentése, még inkább az elhagyása ajánlott. Az immunrendszert károsítja a túlzott alkoholfogyasztás.

Fontos, hogy napi 30 perces, de legalább hetente háromszor félórás testmozgást végezzen mindenki a szabadban, és ez lehet a korábban ismer 10 ezer lépés/nap, és nyújtógyakorlatokat is ajánlott végezni.

Az országos tisztifőorvos figyelmeztetett: szoruljon vissza a fizikai kapcsolattartás a nem egy háztartásban élőknél! Ehelyett például a videochat-et ajánlja, továbbra is szorgalmazza a kézmosást- és fertőtlenítést, a szellőztetést különösen az intézményekben, iskolákban, óvodákban, de otthon is. A Dél-Magyarország érdeklődésére azt is elmondta, hogy a héten az összes háziorvosi-praxisba kiszállítják az influenza elleni vakcinákat. A későbbiekben ahol „jobban fogy”, oda átcsoportosítják az oltóanyagot más helyekről. Megerősítette. hogy a koronavírus-fertőzötteket, amíg aktívak, addig nem lehet oltani. – Továbbra is él a Covid-betegek ellátási rendje, ami a három csoportba osztott intézményeknél lépcsőzetes. Az első vonalba sorolt kórházak 80 százalékos telítettségénél, a második vonal lép be, és így tovább. Más-más intézményben látják el az igazolt, súlyos-középsúlyos betegeket, mint a csak fertőzött-gyanús embereket – válaszolta a tisztifőorvos az RTL Klub kérdésére. Az InfoRádió arról érdeklődött, hogy lehet a járványügyi véderkezésben az „éberséget” fenntartani a gyermekeknél? Müller Cecília, megnyugtatta a kérdezőt:



„Van, ahol lanyhul a figyelem, de a már megszokott kézmosás, távolságtartás, egymásra figyelés egy idő után automatizmussá válik (...) Kollégáim például mesegyűjteményt szereztek be, a kis testvérek egymástól is, az iskolában-óvodában is tanulnak, meg a szülői leleményesség is segít. (...) Most kicsit másként szeretjük egymást a családban.”

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy akiknek a járvány első hullámában március 11. és jún 3. között lejárt valamelyik személyes okmányuk, azokat most már meg kell hosszabbítani. Ezért arra kérte az érintetteket, hogy a magyarország.hu oldalon vagy 1818-as kormányzati telefonvonalon foglaljanak időpontot a kormányhivatalokba, kormányablakokba, ahol ügyfélfogadáskor a maszkviselés mindenki számára kötelező. Bognár Lajos országos főállatorvos arról adott tájékoztatást, hogy a vírus emberről-emberre terjed cseppfertőzés útján, és eddig még nem fordult elő, hogy valaki élelmiszer közvetítésével fertőződött volna meg.