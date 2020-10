Oroszország nem látott még ilyen tüntetést

Szergej Furgal nem hordja fenn az orrát, és melegítőben fogadta a „börtönaktivistát”. Az egykor négy magyarországnyi területet kormányzó politikus nem parírozott Moszkvának, most azzal vádolják, két gyilkosságban vett részt – és azonnal a főváros hírhedt börtönébe vitték.

Szergej Furgalt, a Habarovszki határterület kormányzóját július 9-én tartóztatták le. Azzal igyekeznek megvádolni, hogy részt vett egy helyi bűnözői csoport tevékenységében, és segédkezett két, 14-15 évvel ezelőtti gyilkosság megszervezésében. A volt kormányzó tagad, az ügyet politikai bosszúhadjáratnak tartja. És az tény, hogy nem igazodott Moszkva gazdasági érdekeihez a gondjaira bízott, hazánknál négyszer nagyobb határterületen. Viszont a helyiek sem igazodnak Moszkvához: lelkesen tüntetnek a szívüknek kedves kormányzó mellett Habarovszkban – már száz napja egyfolytában. A Furgal-ügynek több érdekessége is van: a nyomozást titkosították, zárt bírósági tárgyalást rendeltek el, a „nép kormányzója” mellett tartott demonstrációsorozat pedig olyan hosszú, amilyet még nem látott Oroszország. Az sem mindennapi tény, hogy e vizsgálatokat, sőt magát a bírósági eljárást is már sok évvel ezelőtt lefolytatták helyben, Habarovszkban – és Furgalt felmentették minden vád alól. Most azonban azonnal Moszkvába szállították…

Elszigetelve

Furgal szinte teljesen el van zárva a külvilágtól, így nehéz hiteles információkat kapni róla. A Népszava felkereste fiát, Anton Furgalt, és az úgynevezett Társadalmi Megfigyelő Bizottság (ONK) egyik aktivistáját. Furgalt az előzetes letartóztatása idején a törvények szerint sem a rokonai, sem a sajtó munkatársai nem látogathatják, ügyvédei is csupán havonta egyszer kereshetik fel. Az ONK munkatársai azonban hetente értekeznek vele. – Tudomásom szerint édesapám jól van, de a legendásan szigorú Lefortovo börtönben igyekeznek teljesen elzárni a külvilágtól – törvénytelen módszerekkel is: például nem juthat hozzá személyes leveleihez sem. Természetesen semmilyen látogatót nem fogadhat. Egyedül az ügyvédje tarthat személyes kapcsolatot vele, de ezeket az ügy szempontjából meghatározó megbeszéléseket is rögzíti a börtön vezetősége – mondja Anton Furgal, a 29 éves öntödeifolyamat-mérnök.

Az a sok olvasás

Nem csoda, hogy a tüntetők körében pletykák terjedtek el, például arról, hogy a lelki nyomás mellett fizikailag is bántalmazzák Furgalt. Ezek a mondások rémhíreknek bizonyultak, a korábbi kormányzó egészséges, egy baja van. – Édesapám látása gyengül, mert a cellájába alig jut be természetes fény, a gyenge műfényben viszont sokat olvas és megerőlteti a sze­meit – állítja Anton, aki csupán az ügyvédje és az ONK-aktivista szavaiból értesül édesapja állapotáról. A fiú egyébként meg van győződve, hogy orvosvégzettségű apja, aki korábban éveken keresztül hippokratészi esküjéhez méltóan gyógyította betegeit, tisztességes ember, aki nem vehetett részt gyilkosság megszervezésében.

A fiúval is elbeszélgettek

– Biztos vagyok benne, hogy az ügynek politikai háttere van. Ezt bizonyítja, hogy apámat törvénytelen módon a távoli fővárosba szállították el. Persze ő arra törekszik, hogy a vizsgálat és a későbbi tárgyalások sora nyilvános legyen. Azt gondolom, a nyilvánosság erejének köszönhetően ezt el is éri – teszi hozzá Anton. Anton apjáért folytatott harca oda vezetett, hogy másfél hete „elvitte a rendőrség”. – Több mint hat órát tartottak bent és egyszerűen a tudomásomra hozták, hogy üljek csöndesen és akkor nem merülnek fel kérdések velem kapcsolatban. Azt gondolom, jelezni akarták, hogy megfigyelnek, és rám akartak ijeszteni – mondja félelmetesen nyugodt hangon Anton.

Lánykérés mindenhol

Arra a kérdésre, hogy minek köszönhető ez a nyugalom, és nem tart-e attól, hogy a nyilatkozatát követően újból vendégül látja a helyi rendőrség, csak annyit válaszolt: „Apám a példáján keresztül nevelt engem nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak és erősnek. Én már semmitől sem félek.” – Még annyit szeretnék az elhangzottakhoz tenni, hogy nagyon szeretem a barátnőmet, Verát, és ezen a fórumon is szeretném megkérni a kezét! Teszem ezt azért, mert végig kitart mellettem ezekben a nehéz időkben – lepi meg a tudósítót egy nem szokványos kéréssel Anton. Egyébként az országos médiumok vagy agyonhallgatják a Furgal-ügyet, vagy kiforgatják. A család nem is számít az orosz médiára, az emberek erejében bízik és nemzetközi fórumokhoz fordul.

Egy kedves cellatárs

Ahogy korábban szó volt róla, Furgal az ügyvédjén kívül kizárólag a Társadalmi Megfigyelő Bizottság (ONK) aktivistáival tarthat kapcsolatot. Egyikük, Alekszej Melnyikovot szívesen nyilatkozott a Népszavának: – Szergej Furgalt azóta ismerem, amióta előzetesbe került. Természetesen, mint minden ember, ő is változó hangulatban tűri a bezártságot. A nagyjából 15 négyzetméteres celláját egy kedves, értelmes emberrel osztja meg, akit pszichológusok választottak melléje – számol be tapasztalatairól Alekszej. Az ONK társadalmi szervezet és az előzetes letartóztatásban lévők, illetve az elítéltek életkörülményeit vizsgálja, elemzi és dokumentálja. Bizonyos, elsősorban lelki támogatást is nyújthatnak, illetve bevihetnek engedélyezett élelmiszereket, holmikat. Csupán két országban létezik ilyen magas szinten szervezett országos társadalmi intézmény: Nagy-Britanniában és Oroszországban. Az orosz struktúrát még a XIX. század első felében hozták létre, majd némi „szocialista szünetet követően” újraalakult. – Gyakorlatilag én voltam az első civil, akivel Furgal úr letartóztatását követően találkozhatott a legendás Petrovka 38-ban, ahová először szállítják az előállítottakat. Mivel én több magas rangú letartóztatott politikussal találkoztam, meglepett az egyszerűsége, a kiegyensúlyozottsága. Nem hordta fenn az orrát, ahogyan ezt másoknál tapasztaltam. A többiek gyorsan megszabadultak tőlem, de ő ellenkezőleg, igen barátságosan fogadott – meséli Alekszej a Furgallal való megismerkedésüket.

Nem öltönyben tolja

Furgal sportruhába öltözött, nem öltönybe, ahogyan a letartóztatott kormányzók, miniszterek, oligarchák szoktak. Felháborodott ember benyomását keltette, de igyekezett magát féken tartani. – Szergej Ivanovics kizárólag hétköznapi holmikat kért tőlünk, például meleg ruhákat. Beszélgetek is vele, de az ügyével kapcsolatban tilos szót ejtenem, ellenkező esetben engem kitiltanának az intézményből, vagy egyenesen beültetnének a szomszédos cellába – teszi hozzá Alekszej. Felmerül a kérdés, hogyha az ügyvédje a hangfelvételek miatt csupán korlátozottan tudja tájékoztatni a kinti hírekről, az önkéntes aktivistáknak pedig egyenesen tilos ilyesmikről beszélniük, a rokonok meg sem látogathatják, az internet persze kizárt, akkor csak a levelekből értesülhet a családjáról, a habarovszki tüntetésekről?

Mindent cenzúráznak

– Az orosz törvények szerint a letartóztatott vagy elítélt személyek levelezhetnek ugyan, de a leveleiket helyben cenzúrázzák, tiltott információkat keresve bennük. Olyanokat, amelyek befolyásolhatják az ügy további menetét. A leveleket három napig tanulmányozhatják, azonban a nyomozóknak joguk van átvenni őket vizsgálatra, de ennek törvényi határideje nincs. Tehát a Furgalnak írt több ezer levél most is a nyomozók asztalán fekszik, és a három hónap alatt Furgal kezébe egy, a családja által írt levél sem került – húzza alá a tényt az önkéntes. Amennyiben a nyomozók bármilyen, az üggyel kapcsolatos gondolatot találnak a levélben, azt nyomban megsemmisítik. A kérdés most már csak az, hogy mi számít titkosnak, illetve ki ellenőrzi ezt a tényt. Most ott tartanak, hogy Furgalhoz 80-100 levél jutott el, amelyeket hívei írtak – de egyet sem olvashatott, amelyet a szerettei írtak neki. – Láttam már nagyon dühösnek Furgalt, mert igen erős nyomás nehezedik rá, hiszen nem tud részleteket a családjáról. Mi sem tájékoztathatjuk például a letartóztatott fiáról. Ha kérdez valamit a családjáról, csak annyit válaszolhatunk, hogy „minden rendben van”, vagy „a fia jól van”. Semmi többet. Ami pedig az egészségét illeti, szemeit szakorvos vizsgálta meg, de mivel az elmúlt három hónap alatt „csak” fél dioptriát romlottak, vagyis a „normatívát” nem haladták meg, ezért nem jogosult erősebb villany­égőre vagy külön lámpára, de új szemüveget felírtak neki, amit meg is kapott.

Van, aki halálig

Az ígéretek szerint Furgal év végéig marad vizsgálati fogságban, azután kerül bíróság elé. Ez orosz viszonylatban rövid időnek számít, hiszen volt arra is példa, hogy a fogvatartott hét évet töltött előzetesben, ott is halt meg, nem várta meg az ügye bírósági szakaszba léptetését.