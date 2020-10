Erdélyi riválisainak ad parlamenti választási listáin helyet az RMDSZ

A román kormány által december 6-ra kitűzött választás időpontja egy alkotmánybírósági döntés miatt bizonytalan.

Két befutónak számító helyet enged át az ellenzékének a parlamenti választásokra összeállított jelöltlistáin a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – jelentette be pénteken a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) jelöltlistákat véglegesítő ülése után Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. Elmondta: az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) szövetségével létrejött Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) eredményei elmaradtak ugyan a szeptemberben tartott önkormányzati választásokon az MPP 2016-os eredményeitől, de úgy vélték, a magyar szavazatok 92 százalékának a birtokában nagyvonalúaknak kell lenniük, ezért most is két helyet ajánlottak az ellenzéknek, akárcsak négy évvel ezelőtt:



Kulcsár-Terza József, az MPP jelenleg is képviselői mandátummal rendelkezőm politikusa a Maros megyei képviselőjelölt-lista 3. helyét,

Zakariás Zoltán, az EMNP Önkormányzati Tanácsának elnöke a Hargita megyei jelöltlista 5. helyét foglalja el.

Kelemen Hunor szerint az a céljuk, hogy erős parlamenti képviselete legyen a magyarságnak. Ugyanakkor egyelőre a román kormány által 2020. december 6-ra kitűzött parlamenti választás időpontja is bizonytalan. A bukaresti képviselőház baloldali többsége július 27-én a koronavírus-járványra hivatkozva fogadott el törvénytervezetet a parlamenti választási törvény módosításáról, amely egyebek mellett arról rendelkezik, hogy immár nem a kormány, hanem a parlament hatásköre kiírni a választást. Klaus Johannis államfő azonban nem hirdette ki a tervezetet, hanem alkotmányossági óvást emelt ellene, és ahogy arról a Transindex erdélyi magyar hírportál szerdán beszámolt, a román alkotmánybíróság elutasította az óvást, és indoklásában leszögezte: a parlamentnek hatáskörében áll megszabni a választások dátumát. Ludovic Orban kormányfő pénteken azonban kijelentette: a parlamenti választások alkotmányos és törvényes időpontja december 6-a.