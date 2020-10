Aligán tovább küzdenek a partért

Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem hatásos a remdesivir. A hatóanyag hazai tesztjeit épp most terjesztik ki.

„Megkezdte a hazai fejlesztésű Favipiravir és Remdesivir hatóanyagú gyógyszerek klinikai tesztelését az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet” – jelezte péntek reggel az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), hogy több klinika után újabb hazai intézményben kezdik el kipróbálni ezeket a szereket. Szinte ezzel a bejelentéssel egy időben hozta nyilvánosságra a CNN az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előzetes jelentését arról: egy 30 ország 11 ezer betegén elvégzett felmérés szerint mégsem hatásos a remdesivir a COVID-fertőzöttek kezelésére. Az Egészségügyi Világszervezet cikkünk megjelenéséig nem válaszolt kérdéseinkre, de Kökény Mihály, volt egészségügyi miniszter, a WHO genfi központjának konzultánsa a Népszavának azt mondta a jelentésről: ennél a szernél is azt tapasztalták, hogy a beadást követő 28 napban a halálozásra, a kórházi kezelés időtartamára és a lélegeztetőgép szükségességére nincs hatással vagy csak nagyon kis javulást eredményez. Hangsúlyozta viszont azt is: hosszabb távon még nem kizárt a vizsgált szerek hatékonysága, ahogy az sem, hogy az egyetlen hatásosnak mért szteroid, a dexametazon eredményességét javíthatja, ha például remdesivirral kombinálják. Kökény Mihály szerint ezt a hazai klinikai vizsgálatoknál is figyelembe veszik majd az orvosok. A WHO jelentésének megjelenése magyar szempontból azért érdekes, mert épp ezen a héten kezdődött meg a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszergyára által kifejlesztett, remdesivir hatóanyagot tartalmazó koronavírus elleni szer klinikai kipróbálása. A vírusszaporodást gátló infúziós kezelést súlyos állapotú betegek kapják. A gyógyszergyár PR vezetője, Beke Zsuzsa a WHO kutatásra reagálva lapunknak kijelentette: továbbra is irányadónak tartják azokat a korábbi vizsgálati eredményeket, amelyek kifejezetten hatékonynak találták a remdesivirt. Müller Cecília országos tisztifőorvos úgy harangozta be a gyógyszert, hogy akár 50 százalékkal is csökkentheti a halálozást. A WHO jelentése azért is lesújtó, mert egyre nagyobb szükség lenne hatékony gyógyszerre: egy nap alatt is jelentősen romlottak a járványmutatók . Péntekre virradóan majdnem 1300 új fertőzöttet találtak, és minden eddiginél több, 33 beteg halt meg. A legfiatalabb áldozat mindössze 20 éves volt: a jelentés szerint nem közvetlenül a vírus okozta a halálát, de kimutatták annak jelenlétét a szervezetében. Jelenleg majdnem 29 ezer aktív koronavírusos van Magyarországon, 1642 embert ápolnak kórházban, közülük 171-en vannak lélegeztetőgépen.