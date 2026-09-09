Hosszú küzdelem után normális mederbe terelné a Club Aliga jövőjét a helyi civil szervezet, amely ésszerű, élhető, a természetbe illeszkedő fejlesztéseket szeretne Aligán. A beruházás kiemelt státuszának visszavonása után erre most valódi lehetőség nyílt.
Az új kabinetnek vissza kellene vonnia azt a rendeletet, amely a területet nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságúvá minősítette.
Egy B. Á. B. Numberone Go Kft. által szervezett rendezvényen gúnyos karikatúraplakátokkal figuráztak ki négy AFE tagot.
A civilek aggályai és beadványai ellenére zajlik a hajdani Club Aliga átépítése. Október végén 47 fát is kivágtak, Balázs Attila azonban a Népszavának azt mondta, mindent az engedélyek szerint építenek.
Negyedszerre is megsemmisítette a kikötő használatbavételi engedélyét a bíróság, ám ettől még továbbra is joggal félthetik partszakaszukat, hiszen a hivatalok láthatóan nem gördítenének akadályokat a Club Aliga-gigaberuházás elé.
Ismét pert nyert az Aligai Fürdőegyesület (AFE) a hajdani balatonvilágosi Club Aligában zajló gigaberuházás ügyében. A Pécsi Törvényszék harmadszor is megsemmisítette a kikötőre kiadott engedélyt, és új eljárása kötelezte a fővárosi kormányhivatalt.
Balázs Attila magára nézve nem tartja kötelezőnek a korábbi megállapodást – állította Bukovszki András a partszakaszért küzdő civilszervezet elnökhelyettese a NER egyik új csillagáról, a Club Aliga tulajdonosáról.
Ez egyelőre megakadályozza, hogy az erős kormányzati hátszéllel rendelkező Pro Mot Kft. az északihoz hasonlóan lezárja a nagyközönség elől a déli mólót is.
Emellett a vízjogi üzemeltetési engedély is per alatt áll.
Elvileg még nyitott, ám már sorompóval és kerítéssel elzárt a balatonvilágosi part. A kiemelt beruházási rang miatt a Club Aligába zajló építkezések gyökeres fordulatot vettek.
Szendefy Mária szerint az érintett kormányrendeletekkel az alaptörvénynek ellentmondó szabályok jönnének létre.
Megsemmisítette a NER-közeli aligai kikötő használatbavételi engedélyét Pécsi Törvényszék, ez azonban csak részsiker a területért küzdő egyesület számára.
Az egész település életét, arculatát átrendezi a kormányzati hátszélben futó projekt, mégsem engedik, hogy helyi társadalmi konzultációt tartsanak az ügyről.
A polgármester sétát javasolt, a tulajdonos cég egyházi igazolást kér az ingyenesség fejében.
Ennek fejében biztosítaná az utak, valamint a strand ingyenes használatát.
Újabb frontvonal alakult ki a hajdani pártüdülő NER-közeli tulajdonosa és a helyiek között. A tét a vízpart megközelítése.
Ezzel a tulajdonosnak már nem maradt egyetlen érvényes építési engedélye sem. Következő lépés, hogy a civilek megnézik, mit tehetnek a korábbi Aliga II. esetében.
Az indítványt három képviselő nyújtotta be, szerintük a faluvezető és három képviselő folyamatosan szembe megy a helyiek érdekeivel, kiszolgálva a Club Aliga tulajdonosát.
A balatonvilágosi képviselő-testület feloszlatását kezdeményezte három képviselő – tudta meg lapunk. Szerintük a faluvezetés a Club Aliga NER-közeli beépítőit segítik.
Kivonta magát a balatonvilágosi képviselő-testület az aligai magaspartra tervezett luxusingatlanok ügyéből. Se a per, se az elővásárlási jog nem érdekli őket. A bíróság viszont a közérdekre hivatkozva egyelőre felfüggesztette az építkezést.
A kormányhivatal az időponttal trükközött, az önkormányzat nem lép, a civilek aggódnak.
Ennek birtokában a beruházók magán luxusüdülővé alakíthatták volna a hajdani balatonaligai pártüdülőt.
A helyiek attól tartanak, hogy ugyanúgy elveszítik vízpartjukat, mint a rendszerváltás előtt, amikor a területen zárt pártüdülő működött.
Lesöpörték a civilek érveit, zöld utat adott az egykori pártüdülő beépítésére a hatóság, ezzel az utolsó komoly akadály is elhárult az óriási, 46 hektárt érintő beruházás elől. A helyiek attól tartanak, újra „zárt világ” épül a kiváltságosok számára.
A közmeghallgatás után sem közeledtek az álláspontok: még mindig nem látják biztosítottnak a szabad lejutást a partra, tartanak a jelentős forgalomnövekedéstől, az új épületek és a löszfal megbontása miatti településkép-változástól.
A Club Aliga tulajdonosa hosszú, több éves hallgatás után szánta rá magát, hogy beszámoljon a helyieknek, milyen fejlesztéseket tervez a Balaton talán legértékesebb ingatlanán.
Közel 1,3 milliárd forint pályázati támogatást nyert az egykoron Mészáros Lőrinc és Tiborcz István tulajdonában álló Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. leányvállalata, a Club Aliga üdülőközpont területének fejlesztéséhez.
A hajdani káderüdülő után az egykori úttörőtábort is felfalta a NER. Egy kormányrendelet miatt a helyieknek nincs beleszólásuk, mi épül a parton, s attól félnek, a sétányukat is elveszítik.