Club Aliga: félrenéz az önkormányzat, látszatra sem akarja képviselni a helyiek érdekeit

Kivonta magát a balatonvilágosi képviselő-testület az aligai magaspartra tervezett luxusingatlanok ügyéből. Se a per, se az elővásárlási jog nem érdekli őket. A bíróság viszont a közérdekre hivatkozva egyelőre felfüggesztette az építkezést.